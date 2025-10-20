Alfa Romeo Tonale: ecco come sarebbe nella versione a tre porte

Alfa Romeo Tonale ha ricevuto di recente un restyling arrivato a poco più di 3 anni dal suo debutto. Questo aggiornamento ha fatto discutere appassionati e addetti ai lavori riportando il SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione al centro dell’attenzione. Non sorprende dunque che subito sia arrivato un nuovo render ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una versione inedita del modello. Ci riferiamo all’opera dell’artista digitale X-Tomi Design che ha immaginato come sarebbe una versione a tre porte del SUV.

Ecco come sarebbe Alfa Romeo Tonale nella versione a tre porte immaginata da X-Tomi Design

X-Tomi Design ha reinterpretato l’Alfa Romeo Tonale immaginandola con due sole porte laterali, un passo leggermente ridotto e nuovi cerchi dal design tipicamente italiano, perfettamente armonizzati con le linee della SUV compatta. Per il resto, il rendering resta fedele alla versione originale, mantenendone stile e proporzioni. Tuttavia, è bene ricordare che questa versione coupé della Tonale non esiste nella realtà: Alfa Romeo non ha alcun piano ufficiale per produrla. Si tratta quindi di un esercizio di stile, una visione creativa che continua a vivere unicamente nel mondo della fantasia e del design digitale.

Una versione a tre porte della Tonale trasmetterebbe immediatamente un’immagine più sportiva e dinamica, con un design ispirato alla leggendaria 33 Stradale. Paraurti ridisegnati, carreggiate più ampie, nuovi colori e cerchi dal look grintoso contribuirebbero a darle un carattere più moderno e riconoscibile, in linea con l’evoluzione stilistica che Alfa Romeo porterà avanti fino al 2029. Gli interni, pur meno rivoluzionati, potrebbero vantare materiali più raffinati, pelle rossa e inedite combinazioni cromatiche.

Sotto il cofano resterebbero le stesse motorizzazioni: il 2.0 turbo da 268 CV con trazione integrale per gli USA e le varianti ibride per l’Europa. Tuttavia, una Tonale coupé rimane un sogno stilistico: il futuro del marchio guarda piuttosto alla prossima generazione della Stelvio in arrivo nel 2028 e a quella di Giulia che invece potrebbe arrivare forse nel 2027.