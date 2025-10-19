Alfa Romeo: col futuro Tonale gigante sempre più sicuro un SUV da 4,3 metri

Vi abbiamo scritto ieri che Alfa Romeo entro fine 2027 lancerà l’erede di Tonale che potrebbe anche avere un nome diverso dato che sarà un modello dal design molto più sportivo e aerodinamico tanto da sembrare quasi un modello del tutto inedito. Al momento però una decisione in merito non sarebbe stata presa. Sempre ieri vi abbiamo anche anticipato che la futura generazione di Tonale, o come si chiamerà la sua erede, avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale che come sapete bene è lungo poco più di 4,5 metri.

Con la futura Tonale di 4,6 metri, un SUV da 4,3 metri sempre più probabile nel futuro di Alfa Romeo

Si dice che la futura vettura che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi sfruttando la nuova piattaforma STLA Medium misurerà non meno di 4,6 metri ma secondo alcuni potrebbe addirittura raggiungere e superare quota 4,65 metri. Questo significa misure maggiori rispetto al modello attuale che ha appena subito un restyling e vicine a quelle di Alfa Romeo Stelvio che infatti con la futura generazione a sua volta crescerà.

Questa notizia non fa altro che confermare le voci secondo cui il biscione starebbe lavorando ad un nuovo SUV da collocare tra Junior e Tonale nella sua futura gamma. Questo modello che potrebbe nascere su piattaforma STLA Small e avere una lunghezza di 4,3 metri potrebbe chiamarsi nuova Alfetta ma ovviamente non si escludono nemmeno altri nomi. Qui vi mostriamo due render di L’automobile Magazine e Carscoops che in passato hanno provato ad immagine lo stile di questa futura vettura del biscione.

Questa vettura di Alfa Romeo andrebbe a colmare una evidente lacuna che si verrà a creare nella gamma del biscione tra Junior lunga poco più di 4,1 metri e la nuova Tonale che come detto poc’anzi sarà oltre i 4,6 metri. La casa scelta per la produzione di questo futuro modello è lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove questa auto sarà prodotta insieme alla nuova Fiat Pandina e ad un’altra vettura di Stellantis sempre su piattaforma STLA Small. Si parlava di un possibile modello Lancia ma al momento non vi sono ancora conferme ufficiali. Le idee più chiare le averemo a metà del prossimo anno quando Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano industriale di Stellantis e li dovremmo finalmente conoscere tutte le novità dei vari brand del gruppo compreso Alfa Romeo.