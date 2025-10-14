Leapmotor B10: con il SUV al via una nuova era per la mobilità elettrica

Dal 13 al 17 ottobre 2025, Leapmotor ospiterà il Media Drive della nuova B10 nella suggestiva cornice della Costa Azzurra, accogliendo i principali giornalisti automobilistici internazionali. Tra panorami costieri e strade tortuose, la B10 metterà in mostra il suo carattere dinamico e la sua tecnologia evoluta, offrendo un’esperienza di guida premium all’insegna dell’efficienza e del comfort.

Debutta oggi sulle strade europee, con il primo test drive della stampa specializzata internazionale, il nuovo SUV Leapmotor B10

Il nuovo SUV elettrico di classe C rappresenta una svolta per il marchio, segnando l’inizio della democratizzazione della mobilità elettrica con un modello accessibile ma ricco di contenuti tecnologici.

Basata sulla piattaforma LEAP 3.5, la B10 integra connettività avanzata, software intelligente e un design orientato all’utente. È il primo modello Leapmotor sviluppato per i mercati globali, simbolo di una nuova era per il brand: da costruttore emergente a protagonista della scena internazionale. Una vettura pensata per rendere l’innovazione davvero alla portata di tutti.

A partire da soli 26.900 euro, il Leapmotor B10 ridefinisce le aspettative nel segmento dei SUV compatti. Basato sull’avanzata architettura LEAP 3.5, il B10 offre un’esperienza di guida premium su misura per gli stili di vita europei. È stato rigorosamente testato presso il rinomato circuito di prova di Balocco in Italia e presenta porte di ricarica montate sul lato destro per una maggiore praticità: dettagli che riflettono l’impegno di Leapmotor per un design intuitivo e che semplifica la vita.Gli esterni della B10 sono un’espressione raffinata di energia giovanile, che combina curve eleganti e linee dinamiche per un look audace e moderno. All’interno, l’abitacolo è luminoso, spazioso e versatile, con un touchscreen flottante da 14,6 pollici che funge da fulcro tecnologico. Il layout è funzionale e accogliente, con configurazioni dei sedili che trasformano lo spazio in una confortevole area di riposo.

Con dimensioni di 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, e un passo di 2.735 mm, la B10 è perfettamente adatta alle strade europee. Offre uno degli spazi passeggeri più ampi del suo segmento, con 2.390 mm dallo schienale del sedile posteriore al vano piedi, 1.400 mm di larghezza per i passeggeri posteriori e uno spazio per la testa di 1.027 mm nella parte anteriore e 1.005 mm in quella posteriore. L’abitacolo è inoltre dotato di numerosi vani portaoggetti, che ne migliorano la praticità quotidiana.

Il Leapmotor B10 è progettato attorno al principio di una tecnologia che migliora la vita di tutti i giorni . Primo modello globale della Serie B, rappresenta un nuovo punto di riferimento per i SUV elettrici intelligenti, basato sull’avanzata architettura LEAP 3.5 per una perfetta integrazione di software e hardware.

Questa piattaforma all’avanguardia è dotata di uno dei sistemi di controllo centralizzato più compatti ed efficienti al mondo, che combina le funzioni di guida e di cockpit attraverso il cablaggio più corto del mondo, lungo 996 metri , che collega fino a 22 ECU e supporta oltre 200 interfacce open source . L’ interfaccia cockpit del B10 , basata sul chipset Snapdragon 8155, è estremamente reattiva e completamente personalizzabile, garantendo un’esperienza utente dinamica e intuitiva.

Il sistema LEAP OS 4.0 Plus offre immagini 3D immersive, display multi-applicazione e controllo remoto completo tramite l’app mobile Leapmotor. Il veicolo supporta aggiornamenti illimitati via etere, mantenendo il sistema costantemente aggiornato e adattabile alle innovazioni future.

Sicurezza e comfort sono garantiti da 17 sistemi ADAS, un sistema di telecamere a 360° e una gabbia di sicurezza in acciaio ad alta resistenza. La B10 si aggiudica le cinque stelle E-NCAP e beneficia della messa a punto del telaio progettata da Stellantis, delle sospensioni posteriori multi-link e di una distribuzione del peso 50:50 per una maneggevolezza impeccabile.

La B10 è alimentata da un motore elettrico ad alta efficienza da 218 CV e 240 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Sono disponibili due opzioni di batteria: il pacco batterie Pro da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e il pacco batterie Pro Max da 67,1 kWh che offre fino a 434 km. Entrambi supportano la ricarica CA da 11 kW e la ricarica CC ultraveloce fino a 168 kW, consentendo una ricarica dal 30 all’80% in meno di 20 minuti.

Leapmotor B10 è disponibile in due allestimenti. La versione LIFE è generosamente equipaggiata con un tetto panoramico in vetro di 1,8 m² con parasole elettrico, cerchi in lega da 18″, una telecamera di parcheggio a 360° e un pacchetto ADAS completo. L’ allestimento DESIGN aggiunge sedili in ecopelle, illuminazione ambientale e sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente per un comfort maggiore e un look raffinato.