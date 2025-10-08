Jeep: le Juventus Women ricevono una flotta di Avenger

Oggi, la sportività ha accompagnato le campionesse: a tutte le componenti della squadra femminile della Juventus è stata consegnata una Jeep Avenger come vettura ufficiale per questa stagione. La consegna è il risultato della partnership, annunciata a maggio, che vede Jeep nel ruolo di Official Automotive Partner e Jersey Sponsor della Juventus per le prossime tre stagioni. In questa veste, il marchio mette a disposizione l’Avenger come compagna quotidiana della squadra, supportando le campionesse nel raggiungimento di nuovi e ambiziosi traguardi.

Il passaggio di consegne avviene in un momento storico: la Juventus Women ha appena conquistato la Coppa di Serie A femminile, il suo primo titolo stagionale, ed è diventata la prima squadra a conquistare tutti e quattro i trofei principali del calcio femminile italiano, detenendo ora il record di campionati italiani consecutivi e consolidando il suo status di vera forza ispiratrice nel calcio femminile nazionale e internazionale. L’evento si è svolto alla presenza di Fabio Catone, Head of Jeep, RAM & Dodge Brands in Enlarged Europe, ed è stata l’occasione per sottolineare i valori condivisi dalle due realtà.

La partnership di Jeep con una squadra così straordinaria affonda infatti le sue radici in una passione comune e inarrestabile: uno dei quattro valori fondamentali del marchio automobilistico si riflette infatti nel movimento che ha guidato la rapida ascesa del calcio femminile sulla scena sportiva internazionale. Proprio come le giocatrici spingono costantemente i propri limiti, Jeep si evolve e conquista nuove frontiere fondendo la sua ricca tradizione con un design innovativo. Questo spirito inarrestabile è ora incarnato dalla flotta Jeep Avenger. Progettata a Torino, città natale della Juventus Football Club, l’Avenger è il primo SUV Jeep interamente concepito in Italia, nonché il primo veicolo completamente elettrico del marchio. Eletta Auto dell’Anno nel 2023, ha continuato a guidare il suo segmento nelle vendite nel 2024 e continua a registrare ottimi risultati nel 2025, con oltre 200.000 ordini effettuati in soli due anni dal lancio.

Grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni, il modello è inarrestabile come i campioni del calcio, offrendo versioni Full-Electric, Benzina, e-Hybrid e 4xe, dotate di propulsori e sistemi all’avanguardia per soddisfare ogni esigenza e ogni esigenza di guida. Indipendentemente dalla versione scelta, ogni Jeep Avenger offre grande tecnologia e responsabilità ambientale, incarnando appieno la filosofia della libertà di scelta e adattandosi senza sforzo a diversi stili di vita.

“Jeep Avenger è un SUV crossover compatto presentato da Jeep per gli automobilisti urbani e suburbani che desiderano un veicolo robusto ed ecologico”, aggiunge Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe. “La partnership con la Juventus Women celebra due forze inarrestabili: un SUV in grado di affrontare qualsiasi terreno con sicurezza, stile e tecnologia, e una squadra che sta riscrivendo la storia del calcio femminile italiano. Siamo entusiasti di essere al loro fianco e non vediamo l’ora di assistere ai loro prossimi grandi successi”.

Compatta, muscolosa e tecnologicamente avanzata, è agile in città, comoda nella guida quotidiana e pronta per le avventure off-road. Con la sua personalità audace e i sistemi avanzati, garantisce sicurezza e versatilità, qualità che rispecchiano la resilienza e l’adattabilità delle Juventus Women sul campo da calcio. Con questa flotta ora al servizio dello sport d’élite, Jeep e Juventus Women si uniscono per superare i limiti sia su strada, sia in campo, e verso un futuro più sostenibile.