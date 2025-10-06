Jeep con oltre 11.000 immatricolazioni registra il suo miglior mese in Brasile nel 2025

In un mercato auto brasiliano sempre più competitivo, Jeep ha dimostrato la sua forza commerciale a settembre, registrando il volume di immatricolazioni più alto dell’anno, con 11.540 unità. Questo porta il totale delle vendite annuali dell’azienda a 86.114 unità.

Jeep Renegade e Commander hanno registrato il miglior volume di vendite dell’anno a settembre

Un veicolo che sta raccogliendo risultati eccezionali nel mercato automobilistico brasiliano è sicuramente Jeep Compass, un modello che ormai si è affermato come punto di riferimento indiscusso tra i SUV di medie dimensioni nel Paese. Solo nel mese di settembre, la vettura della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha registrato un totale di 5.291 immatricolazioni, segnando il secondo miglior mese dell’anno per questo modello specifico e confermando la sua popolarità tra gli automobilisti italiani.

Analizzando i dati dall’inizio dell’anno fino a settembre, le vendite complessive della Compass hanno raggiunto quota 42.477 unità, evidenziando un incremento significativo pari al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi numeri sottolineano non solo la costante domanda per la Jeep Compass, ma anche la capacità del modello di mantenere un ruolo di primo piano nel segmento dei SUV di medie dimensioni, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato nazionale.

Jeep Renegade e Commander hanno registrato il loro miglior mese di vendite dell’anno a settembre! La Renegade, un’icona tra i SUV e l’unico BSUV con versioni 4×4, ha ottenuto 4.547 immatricolazioni nel mese, superando le 32 mila unità vendute nell’anno. Nel frattempo, la Commander, un punto di riferimento per tecnologia, comfort e capacità off-road tra i SUV a 7 posti, ha chiuso il mese con 1.643 unità vendute, superando la soglia delle 11 mila immatricolazioni dell’anno. Insomma sicuramente un bel periodo per il marchio americano di Stellantis che spera ovviamente di continuare così anche nel resto dei mesi che mancano per chiudere il 2025 nel migliore dei modi in Brasile.