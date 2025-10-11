Alfa Romeo e Fiat: con Filosa saranno più italiane e meno francesi

Alfa Romeo e Fiat nei prossimi anni accoglieranno nelle rispettive gamme tantissime novità. L’obiettivo sarà quello di affermarsi sempre di più nei rispettivi segmenti con la casa torinese chiamata a confermarsi come il brand che garantisce più immatricolazioni a livello globale al gruppo automobilistico e il biscione come brand premium globale dell’azienda.

Antonio Filosa garantirà maggiore identità italiana ad Alfa Romeo e Fiat: questo si augurano in tanti

Per questo nei prossimi anni arriveranno numerose novità. Fiat accoglierà due nuovi SUV di segmento C che forse si chiameranno Grizzly e Fastback e poi un pickup erede della brasiliana Strada. A seguire un Van e la nuova Pandina. Alfa Romeo invece farà debuttare le nuove Stelvio e Giulia e l’erede di Tonale. A seguire dovrebbe esserci spazio anche per una segmento E e per un crossover compatto da aggiungere tra Junior e Tonale nella gamma della casa milanese.

Quello che tanti si augurano è che con l’avvento di Antonio Filosa come numero uno di Stellantis le cose possano cambiare in meglio per Alfa Romeo e Fiat e che le due principali case automobilistiche italiane possano tornare a parlare più italiano e meno il francese di quanto non sia avvenuto negli ultimi anni. Non tutte le scelte giunte da oltralpe sono piaciute ai clienti, ai dipendenti e ai concessionari.

Si spera naturalmente che le cose possano cambiare in meglio nei prossimi anni e che con le nuove vetture si possa nuovamente privilegiare lo stile e l’identità italiana anche dal punto di vista tecnico e non solo estetico. Del resto parliamo di due brand storici che come tali vanno rispettati nella loro essenza senza riempire le loro gamme di cloni francesi.

Fiat e Alfa Romeo

Vedremo dunque già dai prossimi mesi che novità ci saranno per le due case automobilistiche e se le scelte che verranno effettuate saranno effettivamente fatte nell’interesse dei due marchi e del made in Italy.