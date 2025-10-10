Anche DS Automobiles sarà presente al Rom-E 2025 con le DS N°8 e N°4 elettriche

Anche DS Automobiles sarà protagonista della quinta edizione di Rom-E 2025, evento di riferimento per un confronto concreto fra istituzioni, imprese e cittadini sulle tematiche della sostenibilità e dell’impatto ambientale in programma a Roma, nel cuore di Villa Borghese, sabato 11 e domenica 12 ottobre. Il costruttore francese, del cluster Premium di casa Stellantis, sarà protagonista con un’elegante esposizione che mette al centro la sua gamma di modelli elettrificati e un set di attività esperienziali che guardano all’innovazione sostenibile e all’Arte del Viaggio secondo DS.

La partecipazione di DS Automobiles a Rom-E 2025 conferma un impegno costante verso la transizione nei confronti di una mobilità sempre più sostenibile. In questo contesto saranno autentiche protagoniste dell’evento la nuova DS N°8, ammiraglia completamente elettrica del costruttore francese, e la DS N°4 che si potrà anche guidare partendo da Piazza Bucarest.

Al Rom-E 2025 DS Automobiles porta al debutto le nuove DS N°8 e DS N°4

Lo stand di DS Automobiles trova posto presso via delle Magnolie, totalmente immerso all’interno del parco di Villa Borghese. Lì si potrà apprezzare la nuova DS N°8. L’ammiraglia prodotta in Italia, a Melfi, vanta un sistema propulsivo affidato a un’unità elettrica che guarda a un approccio ingegneristico e stilistico che fonde efficienza e prestigio. Adotta una batteria da 97,2 kWh, prodotta in Francia, che permette percorrenze complessive nell’ordine dei 750 chilometri con una singola ricarica nel Ciclo WLTP. La potenza massima erogata è pari a 350 cavalli e la trazione è integrale sulle quattro ruote, per assicurare un comportamento su strada e prestazioni di tutto rispetto.

Dispone pure di un’aerodinamica particolarmente evoluta con proporzioni che riflettono un design che guarda alla fluidità e alla purezza delle linee, mentre l’abitacolo esprime appieno i valori dell’artigianalità francese. Quella della DS N°8 è quindi una nuova era per DS Automobiles.

Al Rom-E 2025 DS Automobiles porterà anche la nuova DS N°4 E-Tense, variante elettrica della nuova N°4 presentata per la prima volta al grande pubblico e disponibile per attività di test drive a partire da Piazza Bucarest. In accordo con un design all’avanguardia e un livello di raffinatezza che la pone al top delle competitor di pari Segmento, la DS N°4 è anche l’unica fra queste a garantire un approccio multi-energia e risultare completamente elettrificata. Sono tre le motorizzazioni complementari disponibili: E-Tense 100% elettrica da 213 cavalli e autonomia fino a 450 chilometri, Plug-In Hybrid da 225 cavalli con autonomia in elettrico aumentata a 81 chilometri e Hybrid a ricarica automatica da 145 cavalli di potenza. Sempre in concomitanza con la manifestazione in partenza domani a Roma, DS Automobiles avvierà la campagna di lancio ufficiale della DS N°4 confermando il legame tra il marchio francese e l’evento romano dedicato al futuro della mobilità.

L’importanza della Formula E

Nella ricerca sulla transizione elettrica di DS Automobiles un ruolo preponderante è quello ricoperto dall’esperienza maturata nelle competizioni, ovvero in Formula E. Da dieci anni il costruttore francese è autentico protagonista del Campionato del Mondo FIA di Formula E, Mondiale che appresenta un laboratorio tecnologico molto avanzato per innovare sulle vetture di serie.

Proprio il trasferimento diretto di soluzioni e tecnologie provenienti dalla pista, che giungano poi alla strada, rappresenta uno dei pilastri della strategia del costruttore francese ovvero uno fra i motivi che spinge DS Automobiles a investire proprio in Formula E. Basti pensare alle numerose innovazioni, derivate dall’esperienza sportiva nel Mondiale per sole monoposto elettriche, che caratterizzano la nuova DS N°8. Inoltre, i visitatori del Rom-E 2025 potranno immergersi in un’esperienza ispirata proprio al mondo della Formula E.