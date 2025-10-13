Nuova Fiat Strada: ecco come sarà il design del pickup con cui Fiat vuole conquistare il mondo

Nuova Fiat Strada dovrebbe essere il nome del futuro pickup della famiglia Panda che sarà venduto a livello globale e non solo in Sud America come invece avviene con l’attuale generazione del celebre modello. L’obiettivo di Fiat è quello di conquistare il mondo intero con questo modello rendendo popolari i pickup anche dalle nostre parti cosa che per il momento non è ancora avvenuta.

Nuova e inedita ipotesi di design su quello che potrebbe essere lo stile della nuova Fiat Strada in arrivo nel 2027

La nuova Fiat Strada sarà un pickup compatto con una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri come del resto anche l’attuale generazione. Il frontale sarà ovviamente simile a quello del resto della famiglia Panda di cui la Fiat Grande Panda rappresenta la capostipite. Le principali differenze le avremo al posteriore dove sarà presente il tipico cassone dei pickup. Anche all’interno le somiglianze con la Grande Panda ci saranno e saranno notevoli. Il debutto di questo modello è atteso per il 2027 dopo che nel 2026 Fiat avrà svelato la nuova Fiat Fastback e la nuova Fiat Grizzly attesi rispettiamente a giugno e ottobre del 2026. La piattaforma sarà sempre la smart car di Stellantis che caratterizza tutte le altre auto della gamma Panda oltre a numerosi altri modelli del gruppo Stellantis come Citroen C3 Aircross e Opel Frontera.

Se in Sud America non vi sono dubbi sul fatto che la nuova Fiat Strada sarà prodotta in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Betim, dubbi rimangono in Europa. C’è chi pensa che come la Grande Panda possa essere prodotta in Serbia e chi invece ritiene che Marocco, dove saranno prodotte le nuove Fastback e Grizzly, o Algeria possano essere i posti giusti per la sua produzione. Qualcuno spera nell’Italia ma le probabilità che ciò accada sono davvero molto basse. A proposito di questo veicolo qui vi mostriamo un recente render del creatore digitale Kleber Silva conosciuto anche come KDesign che su Instagram immagina così lo stile di questo futuro modello.