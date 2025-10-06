La DS originale festeggia oggi il suo 70esimo compleanno

Esattamente 70 anni fa, il 6 ottobre 1955, la DS inaugurava una nuova era del design automobilistico francese. Venerata in patria come “La Déesse” (la Dea), quest’icona rimane un capolavoro di innovazione e arte del viaggio, anche a 70 anni dal suo lancio. La celebrazione ufficiale del “DS Jubilé de Platine” si terrà a Parigi il 18 e 19 ottobre 2025. La casa francese e L’Aventure DS, la divisione heritage dedicata alla conservazione e alla presentazione dei modelli DS storici, supporteranno l’evento con una serie di spettacolari veicoli espositivi.

Il 6 ottobre 1955, la DS originale, la Dea, fu presentata per la prima volta al Salone dell’automobile di Parigi

Il club parigino ParlDS, con il supporto di DS Automobiles e L’Aventure DS, celebra il 70° anniversario della vettura nel luogo in cui la leggendaria “Dea” un tempo usciva dalla catena di montaggio: il Parc André Citroën, ex sito della fabbrica di Quai de Javel. La DS fu prodotta in questo stabilimento dal 1955 al 24 aprile 1975. In totale, da questa fabbrica uscirono 1.330.755 unità del modello. Si prevede che più di 200 auto storiche provenienti da tutta Europa raggiungeranno Parigi per il “DS Jubilé de Platine”. Punto d’incontro e sede di una grande mostra durante i festeggiamenti per l’anniversario saranno le serre del parco, nel cuore del XV arrondissement.

“Dopo i grandi eventi organizzati nel 2005 per celebrare il 50° anniversario della DS e poi nel 2015 per celebrare il suo 60° anniversario, il ParIDS Club si è posto l’obiettivo di celebrare il 70° anniversario di questa icona del design e della tecnologia automobilistica. Particolarmente toccante è il fatto che probabilmente più di 200 DS selezionate si riuniranno al Parc André Citroën, il sito dove un tempo sorgeva la fabbrica del modello. Abbiamo concentrato il nostro programma su questo luogo iconico e ora non vediamo l’ora di vivere queste due giornate che faranno la storia del nostro club.” Didier Parjadis, Presidente del ParIDS Club.

“Siamo particolarmente lieti di partecipare a queste due giornate di celebrazione della nostra tradizione automobilistica. La vista di 200 DS storiche, insieme a due concept car DS Automobiles e ai nostri nuovi modelli di serie, N. 8 e N. 4, ci permette di rivivere il fascino di DS. Questo manifesto automobilistico dell’eccellenza francese continuerà a essere per noi fonte di ispirazione anche in futuro,” ha dichiarato Xavier Peugeot CEO del brand.

Oltre alle oltre 200 auto DS storiche attese al “DS Jubilé de Platine”, la casa francese e L’Aventure DS presenteranno una serie di veicoli espositivi molto speciali nelle serre del Parc André Citroën, che rifletteranno la storia del marchio, nonché il presente e il futuro di e vetture, provenienti da vari paesi europei, tra cui Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Italia, sono attese a Parigi la mattina del 18 ottobre 2025. Dopo un pranzo per i partecipanti, si svolgerà uno speciale Concorso di Eleganza a partire dalle 14:30: 25 esemplari speciali saranno presentati e valutati da una giuria di fama presieduta da Henri-Jacques Citroën, nipote del fondatore dell’omonimo marchio.

Domenica mattina (19 ottobre 2025), si terrà una grande parata, con le 200 DS internazionali che sfileranno per le strade della capitale francese. La sfilata partirà dall’inizio di Avenue Foch, toccherà i monumenti storici più importanti di Parigi e terminerà al Parc André Citroën. Successivamente, i veicoli saranno presentati al pubblico al Parc André Citroën, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione del Concours d’Élégance a partire dalle 14:30.