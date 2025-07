Nuova Peugeot 308: ecco come potrebbe cambiare il suo design

Nuova Peugeot 308 è arrivata sul mercato negli scorsi anni ottenendo ottime recensioni e registrando sul mercato buoni risultati. Di recente sul web sono apparse le prime foto spia del prototipo camuffato del modello che a breve riceverà un restyling di metà carriera. Sulla base di quanto si è visto in queste immagine e di quanto si sa fino ad oggi il sito spagnolo Motor.es nelle scorse ore ha pubblicato un render che ipotizza come potrebbe cambiare con questo aggiornamento lo stile della berlina compatta della casa automobilistica del leone.

Ecco come potrebbe cambiare il design della nuova Peugeot 308 con l’aggiornamento di metà carriera

Il render della nuova Peugeot 308 evidenzia quelle che dovrebbero essere le differenze rispetto al modello attualmente in commercio. In particolare da esse si evince che la caratteristica zanna delle luci diurne e degli indicatori di direzione che correva lungo le estremità del paraurti dovrebbe venire meno mentre i tre artigli luminosi che avrebbe dovuto ereditare dalla nuova 208 sono stati considerevolmente accorciati e integrati in un faro principale anch’esso più sottile.

Davanti, i fari diventano più integrati nella carrozzeria, rinunciando alla copertura tradizionale e ispirandosi al design della Peugeot 408. Anche la griglia anteriore cambia, con finiture più raffinate. Dietro, i gruppi ottici mantengono la firma luminosa a tre elementi inclinati di circa 60°, mentre il paraurti conserva un look sportivo con catadiottro e luce di retromarcia nel grembiule. Gli interni, ancora non svelati, saranno migliorati nelle finiture e nelle dotazioni. Per la versione e-308 è prevista una nuova batteria più efficiente e veloce da ricaricare.

Ricordiamo infine che non dovrebbe mancare molto alla presentazione della nuova Peugeot 308. Il suo aggiornamento infatti dovrebbe arrivare verso la fine dell’estate o al massimo all’inizio del prossimo autunno con l’apertura degli ordini che dovrebbe avvenire tra la fine dell’anno corrente e gli inizi del 2026.