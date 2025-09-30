Peugeot 2008: ecco come potrebbe cambiare il look del SUV del leone

Peugeot 2008 è uno dei modelli cardine dell’attuale gamma della casa automobilistica del leone. Il modello nell’attuale generazione è arrivato sul mercato nel 2019 e ha subito un primo aggiornamento nel 2023. Molti si aspettavano a breve una nuova generazione ma a quanto pare le cose non adranno così. Infatti la casa francese ha deciso di tenere per qualche anno ancora questo modello sul mercato e ha previsto a breve un secondo aggiornamento per mantenere il suo SUV fresco e appetibile vista anche la crescita della concorrenza nel segmento che è sempre più agguerrita.

Ecco come potrebbe cambiare il design di Peugeot 2008 con un secondo aggiornamento in arrivo a breve

Nel frattempo dalla Francia arriva un nuovo render che ipotizza come potrebbe cambiare il look di Peugeot 2008 dopo questo secondo aggiornamento estetico. Si tratta render realizzato dal giornalista e creatore digitale Julien Jodry, che vi mostriamo in questo nsotro articolo e che evidenzia un cambiamento netto nello stile, ispirato alla concept car Inception del 2023. L’obiettivo del leone con questo aggiornamento dovrebbe essere quello di conferire al suo modello maggiore sportività attraverso interventi mirati su zone che, nei consueti aggiornamenti, restano spesso invariate.

Si ipotizza quindi un restyling che interesserà fiancate, parafanghi, portiere e finestrini posteriori, con un approccio più incisivo rispetto ai ritocchi di facciata. Le modifiche che notiamo a proposito del SUV Peugeot 2008 suggeriscono un’evoluzione estetica capace di rinnovare la linea complessiva, senza però stravolgerne l’identità. Resta ora l’attesa per comunicazioni ufficiali che possano confermare le anticipazioni emerse dal render, chiarendo in che misura il nuovo design segnerà la futura direzione stilistica del modello.

Vedremo dunque se davvero saranno queste le modifiche per Peugeot 2008 e quali altre sorprese ci riserverà questo aggiornamento che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora.