Fiat Punto: come mai un’auto di così gran successo con oltre 9 milioni di esemplari venduti non ha avuto una erede?

Fiat Punto è uscita definitivamente di produzione nel 2018 dopo aver venduto complessivamente con tutte le sue generazioni oltre 9 milioni di unità. Si tratta di uno dei più grandi successi di mercato della casa torinese insieme alla Fiat Panda, alla Fiat 127 e alla Fiat Uno. Quello che in tanti si domandano ancora oggi è come mai un’auto così popolare e di gran successo non ha ricevuto una nuova generazione o quanto meno una erede diretta?

Fiat Punto: la mancanza di un’erede ancora oggi lascia l’amaro in bocca a moltissima gente

Per la verità diverse volte nel corso degli anni si è parlato del ritorno di una nuova Fiat Punto nella gamma della casa torinese ma fino ad oggi le voci non si sono concretizzate. Quanto nacque Stellantis si era vociferato che una delle prima auto ad essere lanciate poteva essere proprio la Punto ma poi alla fine si decise di optare per altri modelli. I motivi dell’addio alla Punto li aveva spiegati lo stesso Sergio Marchionne all’epoca capo di Fiat Chrysler che aveva parlato di margini di guadagno molto bassi che avevano sconsigliato a Fiat di portare avanti una erede. Con Stellantis però si pensava che le economie di scala avrebbero consentito di far tornare la vettura che avrebbe avuto gemelle quali Peugeot 208 e Opel Corsa. Forse però proprio la presenza di queste auto ha sconsigliato di creare un modello che potesse fare concorrenza interna.

Infine un altro motivo per cui probabilmente si è deciso di non portare sul mercato una nuova Fiat Punto sta nella sempre crescere popolarità di SUV e crossover e nel calo di interesse dei consumatori per le hatchback. Fatto sta ancora oggi c’è chi rimpiage questa auto che secondo molti è stata adesso sostituita dalla Grande Panda che in effetti rientra proprio nello stesso segmento anche se con una filosofia di design totalmente diversa.

Ad ogni modo la speranza di rivedere una nuova Punto in futuro rimane in tanti che hanno amato questa auto, come dimostrano i vari render apparsi anche di recente ad immaginare quale potrebbe essere il design di questo modello in futuro. Si teme però che almeno per un lungo periodo queste ipotesi possano rimanere solo sulla carta dato che Fiat pare al momento indaffarata nel lancio di altri modelli come le future Fiat Grizzly e Fastback in arrivo nel corso del prossimo anno.