Alfa Romeo del futuro: Gilles Vidal promette “bestie vive” e il ritorno delle berline

Gilles Vidal, direttore del design del gruppo Stellantis, ha offerto un assaggio del futuro del Biscione, con una visione chiara e appassionata: le vetture di Alfa Romeo del futuro dovranno continuare a trasmettere emozione, energia e personalità, anche in chiave moderna. “Anche in futuro un’Alfa Romeo dovrà sembrare una bestia viva”, ha dichiarato Vidal, sottolineando come il marchio manterrà sempre il suo carattere distintivo, con “sangue nelle vene e un’anima”.

Il capo del design di Stellantis promette più spazio per le berline nella gamma di Alfa Romeo

Il design sportivo e carismatico rimarrà centrale, ma reinterpretato per il mondo contemporaneo: linee futuristiche, aerodinamiche e mai fredde o robotiche, capaci di emozionare chi le guida e chi le osserva. L’obiettivo è creare auto che sembrino vive, con un’identità forte, immediatamente riconoscibile e coerente con la storia del marchio.

Interessante anche la prospettiva sui modelli: Vidal ha anticipato un leggero ritorno delle berline, che conquisteranno spazi sottratti alle SUV, grazie a una maggiore attenzione all’aerodinamica. Le hatchback non sono escluse, se il mercato dovesse richiederle, segno di una strategia flessibile ma sempre guidata dalla filosofia del design Alfa Romeo. Qui ad esempio vi mostriamo un celebre render del designer Alessandro Capriotti che immagina così una futura berlina fastback del biscione. Qui sotto invece vediamo un celebre render del creatore digitale Mirko del Prete che diverso tempo fa aveva immaginato una nuova Giulietta.

In parole povere secondo quanto dichiara il capo del design del gruppo Stellantis il futuro del marchio sarà un equilibrio tra tradizione e innovazione: auto emozionanti, dinamiche e con un’identità unica, capaci di far sentire il loro “respiro” sulle strade. Secondo Vidal, Alfa Romeo non dovrà mai perdere la sua anima: ogni modello sarà una vera e propria bestia viva, pronta a incarnare sportività, eleganza e tecnologia, senza mai scivolare nella freddezza dei trend passeggeri.