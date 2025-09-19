DS Automobiles: il 20 e 21 settembre due modelli speciali saranno esposti all’Eliseo

Il 20 e 21 settembre, quasi 10.000 visitatori pre-registrati avranno l’opportunità di esplorare il Palazzo dell’Eliseo in occasione della 42a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio. Il tour condurrà i visitatori attraverso vari saloni, la sala da ballo, il giardino d’inverno, la Scalinata Murat, l’ufficio storico dei Presidenti della Quinta Repubblica e la Corte d’Onore. Proseguendo la tradizione profondamente radicata di DS Automobiles di accompagnare i Presidenti della Repubblica francese, il marchio presenterà due modelli particolarmente emblematici.

Il legame storico di DS Automobiles con la Presidenza francese sarà celebrato attraverso due modelli eccezionali

Dopo la DS e la SM di Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand e Jacques Chirac, la DS 5 Hybrid scelta da François Hollande per il suo insediamento e la DS 7 Crossback Présidentiel, concepita per celebrare il savoir-faire francese e presentata in occasione dell’insediamento del Presidente il 14 maggio 2017, i visitatori possono ora ammirare la DS N°8 Presidentiel, un modello unico concepito per commemorare l’80° anniversario dell’armistizio dell’8 maggio 1945, e una DS 21 PALLAS utilizzata dal generale de Gaulle tra il 1965 e il 1967.

Xavier Peugeot, Direttore Generale di DS Automobiles ha dichiarato: “DS Automobiles e la Presidenza della Repubblica francese: una collaborazione storica celebrata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con la DS N°8 Presidentiel e la sua autonomia elettrica di 750 km.”

La DS N°8 Presidentiel è un pezzo unico che incarna il più prestigioso know-how dell’artigianato francese. È verniciata in un blu zaffiro, appositamente progettato per le auto dell’Eliseo, mentre la griglia anteriore DS LUMINASCREEN si illumina di blu, bianco e rosso. I supporti per i gagliardetti si trovano sui parafanghi anteriori e gli esclusivi emblemi tricolori adornano il cofano e il portellone posteriore. La DS N°8 Presidentiel presenta elementi speciali da parata, come maniglie di sostegno e maniglie di supporto, nonché un sedile a panca accorciato.

Un’altra attrazione del cortile principale dell’Eliseo sarà una DS 21 PALLAS, guidata dal Generale de Gaulle, Presidente della Repubblica francese dal 1959 al 1969. Uscì dallo stabilimento Javel il 29 settembre 1965 – esattamente 60 anni fa – ed entrò in servizio il 2 ottobre 1965, con la targa 1737 RX 75. Questa DS 21 PALLAS presenta caratteristiche speciali come le alette parasole laterali sui sedili posteriori, i porta-gagliardetti integrati nel paraurti anteriore, una coccarda sul cruscotto e un portadocumenti.

Si tratta di un esemplare piuttosto poco appariscente, utilizzato principalmente per i viaggi del Generale de Gaulle tra l’Eliseo e la sua residenza a Colombey-les-deux-Églises. L’auto fu poi venduta al direttore generale della cooperativa lattiero-casearia di Colombey-les-deux-Églises nel novembre 1967 e rimase in famiglia fino al 2021. In quello stesso anno cambiò proprietario prima di essere messa all’asta nell’ottobre 2023, dove fu venduta per 59.040 euro. La presenza di questo esemplare è un omaggio alla storia, poiché quest’anno questo modello iconico celebra il suo 70° anniversario.