Stellantis annuncia di aver consegnato 1,3 milioni di unità nel terzo trimestre 2025

Stellantis ha diffuso oggi le stime consolidate relative alle proprie consegne, termine che indica il numero di veicoli consegnati a concessionari, distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, parametro fondamentale per il riconoscimento dei ricavi. Nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2025, le consegne consolidate sono state stimate in circa 1,3 milioni di unità, registrando un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Stellantis: in Nord America +35%, anche l’Europa allargata e il Medio Oriente e l’Africa registrano aumenti

La crescita è stata trainata principalmente dal mercato nordamericano, che ha mostrato una forte domanda e solide performance commerciali. Anche l’Europa Allargata e le regioni del Medio Oriente e Africa hanno contribuito positivamente all’aumento dei volumi, evidenziando un andamento complessivamente favorevole per il gruppo. Questi risultati riflettono l’efficacia delle strategie di Stellantis nel rafforzare la propria presenza globale e nel rispondere con successo alle dinamiche di mercato in continua evoluzione.

Il Nord America ha registrato una ripresa particolarmente forte nel terzo trimestre, con spedizioni in crescita di circa 104 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento del 35% su base annua, incluse le consegne iniziali del Ram 1500 con motore HEMI V8. Questo significativo miglioramento riflette principalmente i vantaggi delle dinamiche di inventario normalizzate, rispetto all’iniziativa di riduzione delle scorte dell’anno precedente, che aveva temporaneamente ridotto la produzione.

Le consegne nell’Europa allargata di Stellantis nel terzo trimestre sono aumentate di circa 38.000 unità, con un incremento dell’8% su base annua. Questa crescita è stata trainata principalmente dall’avvio della produzione di quattro modelli di recente introduzione della piattaforma “Smart Car” per il segmento B: Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda, che non erano in produzione nello stesso periodo dell’anno precedente. I benefici dell’aumento della produzione di questi nuovi prodotti sono stati parzialmente compensati dalle minori consegne di veicoli commerciali leggeri (LCV) e dalle minori consegne in alcuni Paesi ad alto volume.

Nelle altre regioni di Stellantis, le spedizioni sono cresciute di 10.000 unità nette in totale, con un incremento del 3% su base annua, trainato principalmente da un aumento del 21% in Medio Oriente e Africa, parzialmente compensato da un modesto calo del 3% nelle spedizioni in Sud America. L’aumento di 16.000 unità nelle spedizioni in Medio Oriente e Africa riflette principalmente gli aumenti in Algeria, dove la produzione locale di prodotti FIAT è in espansione, nonché gli sviluppi positivi del mercato in Turchia ed Egitto.

In Sud America, la modesta riduzione anno su anno di 7.000 unità nel terzo trimestre del 2025 riflette principalmente una base di confronto insolitamente elevata nel terzo trimestre del 2024, quando Stellantis ha recuperato le spedizioni brasiliane che erano state ritardate dall’alluvione del secondo trimestre del 2024 nel Rio Grande do Sul.