Fiat Grande Panda elettrica: prezzo super ad ottobre 2025, costa quanto la Panda

Fiat Grande Panda elettrica torna a far parlare di se in questo mese di ottobre appena iniziato. La versione a zero emissioni del nuovo modello prima novità della nuova famiglia Panda viene offerta per tutto il mese ad un prezzo super che la rende molto conveniente tanto da costare in pratica quanto una Fiat Panda.

Ecco quanto costa ad ottobre 2025 Fiat Grande Panda elettrica

Fiat Grande Panda POP 113 CV Elettrica 44 kW viene proposta in promozione a 9.950 euro più eventuali oneri finanziari, una cifra simile a quella richiesta per la Fiat Panda termica e per la 500 elettrica. L’offerta include incentivi statali fino a 11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, con la rottamazione di un veicolo almeno Euro 5 e la residenza nelle aree indicate dal decreto. A questo si aggiunge lo sconto Fiat legato al finanziamento, che permette di raggiungere il prezzo promozionale.

Fiat Grande Panda elettrica è un SUV compatto a batteria, lanciato sul mercato quest’anno, che unisce dimensioni ridotte e autonomia elettrica, pensato per la mobilità urbana ed extraurbana. Il prezzo di listino originale è di 23.900 euro, quindi la promozione rappresenta un’opportunità significativa per chi cerca un’auto elettrica accessibile senza rinunciare a praticità e stile.

Fiat Grande Panda elettrica dunque potrebbe essere una delle protagoniste del mercato auto in Italia in questo mese di ottobre 2025 da poco iniziato e che promette davvero bene per la casa automobilistica torinese che oltre a questo modello offre in promozione anche altre auto della sua gamma tra cui Fiat Panda, 500 e 600. Ricordiamo che questa auto viene prodotta a Kragujevac in Serbia dove di recente Stellantis ha inviato altri operai per incrementare la produzione. A breve inizierà la produzione anche nella fabbrica Fiat di Orano in Algeria.