Motore HEMI V8: la sua produzione negli USA potrebbe continuare

Dopo l’uscita di scena dell’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, l’organizzazione del gruppo negli USA ha affrontato rapidi e significativi cambiamenti. Le strategie di prezzo sono state rivedute, i piani di elettrificazione sono stati riconsiderati e, in un’evoluzione inaspettata, è stato deciso di estendere la vita del motore HEMI V8 da 5,7 litri nella Dodge Durango, secondo indiscrezioni di MoparInsiders.

Stellantis si starebbe preparando a riavviare la produzione del V8 HEMI da 5,7 litri

Recentemente, sono emerse voci online che suggerivano il ritorno dell’HEMI V8 da 5,7 litri anche sul Ram 1500, nonostante la sua sostituzione ufficiale per il 2025 con i motori Hurricane I6 biturbo da 3,0 litri. Sebbene queste voci fossero circolate, non vi sono ancora certezze in proposito.

La produzione del motore HEMI V8 da 5,7 litri potrebbe effettivamente riprendere? Una fonte autorevole ci ha recentemente fornito informazioni su un nuovo sviluppo che entusiasmerà gli appassionati di Mopar, rinvigorendo le speculazioni sul ritorno dell’HEMI. In passato, HEMI V8 da 5,7 litri veniva prodotto nello stabilimento Stellantis di Saltillo Engine in Messico, ma la produzione è stata interrotta per far posto alla produzione dei motori Hurricane I6. Anche se la Durango sta ancora beneficiando di una scorta di motori HEMI pre-costruiti, si pensava generalmente che, una volta esaurite queste riserve, il motore HEMI fosse destinato a scomparire definitivamente.

Tuttavia, secondo indiscrezioni pubblicate da Moparinsiders, Stellantis si starebbe preparando a riavviare la produzione del V8 HEMI da 5,7 litri, questa volta presso lo stabilimento Dundee Engine Plant nel Michigan. Ciò segna un cambiamento significativo, poiché sarebbe la prima volta da anni che un motore V8 Mopar viene prodotto negli Stati Uniti. Aggiunge inoltre peso alla teoria secondo cui l’HEMI tornerà al Ram 1500. Prima di approfondire cosa questo significherà per il futuro di Stellantis e della gamma Ram, diamo un’occhiata alla storia recente dello stabilimento motori di Dundee e al suo ruolo nell’evoluzione della strategia di propulsione di Stellantis.

Se questa ultima voce si rivelasse vera, sarebbe la prima volta in quasi 16 anni che Chrysler costruisce un motore V8 negli Stati Uniti. Lo stabilimento di Dundee Engine sarebbe una sede ideale per la produzione di HEMI da 5,7 litri, data la sua vicinanza a Sterling Heights Assembly (dove viene costruito il Ram 1500) e Jefferson Assembly (sede del Dodge Durango). Questo sviluppo non solo aggiunge credibilità alle speculazioni sul ritorno dell’HEMI V8 al Ram 1500, ma rafforza anche la probabilità che la sua produzione si sposti a Dundee.

Negli USA comunque non ci si aspetta che l’HEMI da 5,7 litri compaia in modelli dove non è mai arrivato. Ci aspettiamo dunque di vederlo sulla Durango e sulla Ram 1500 e forse sulla Grand Cherokee, che si vocifera abbandonerà il Pentastar V6 da 3,6 litri per il motore GME-T4 EVO I4 turbocompresso da 2,0 litri aggiornato per il 2026.