Opel: vantaggi fino a 10.000 euro col bonus rottamazione su tutta la gamma

Con l’approdo degli incentivi statali destinati all’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a zero emissioni, anche Opel si adegua e accanto alle promozioni destinate alla gamma di modelli del marchio a zero emissioni arrivano promozioni allettanti anche sulle varianti dotate di propulsori endotermici più tradizionali. Quelle che rappresentano ancora oggi, soprattutto in Italia, le versioni più apprezzate dalla clientela tricolore.

Già a partire dall’appena conclusosi mese di settembre, Opel ha potuto vantare ottimi riscontri, in termini di vendite, per l’apprezzata Corsa; le vendite del modello sono infatti aumentate del 60% rispetto ai mesi precedenti, in accordo anche con un’offerta di approdo alla gamma che ne fissa il prezzo a 13.950 euro. Ciò in caso di rottamazione e con finanziamento da 99 euro al mese, grazie all’apporto degli incentivi Opel per 6.250 euro. Stessa possibilità offerta anche per la Opel Corsa Electric Edition che si può avere, sfruttando gli incentivi statali destinati all’acquisto di nuovi veicoli elettrici, con anticipo zero.

Opel propone vantaggi economici molto interessanti anche per le versioni “tradizionali”

Come accennato già, Opel ha deciso di ampliare la disponibilità di vantaggi, con l’ausilio della rottamazione di un veicolo di proprietà, su tutta la gamma comprendente quindi tutte le motorizzazioni disponibili con sconti fino ai 10.000 euro come nel caso della Opel Grandland. Questa può accedere infatti a uno sconto di 9.000 euro con un incremento di ulteriori 1.000 euro in caso di finanziamento; ciò senza la necessità di vincoli per quanto riguarda l’ISEE o il comune di residenza, cosa che permette di applicare l’incentivo a chiunque lo richieda. È così che la Grandland si può acquistare a partire da 26.000 euro a 179 euro al mese e prima rata a partire dal mese di gennaio 2026.

Anche la Opel Frontera con propulsore ibrido da 110 cavalli di potenza, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e capace di accogliere fino a 7 occupanti, si può avere a 21.950 euro con rottamazione e accesso al finanziamento dedicato. La variante elettrica, che accede agli incentivi statali, si può avere a 79 euro al mese senza anticipo. Allo stesso modo pure la Opel Mokka, con motore a benzina da 136 cavalli, viene offerta a partire da 19.500 euro con finanziamento e rottamazione grazie alla disponibilità di 7.200 euro di incentivi. La variante elettrica, che si acquista accedendo agli incentivi governativi, si può avere a 149 euro al mese senza anticipo.

Infine la Opel Astra, disponibile anche con propulsore diesel, rappresenta la scelta perfetta per le flotte e per le percorrenze elevate. Con l’ibrido plug-in unisce l’efficienza alla disponibilità dell’elettrificazione, oltre a specifici vantaggi fiscali per gli utilizzatori aziendali. Col Bonus Rottamazione, la Opel Astra si può avere a partire da 23.450 euro.