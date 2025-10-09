Citroën presenta in UK il nuovo Dispatch VTR

Citroën amplia la propria gamma di veicoli commerciali con la Nuova Dispatch VTR, un’edizione speciale che unisce eleganza e spirito sportivo. Pensata come versione di punta della linea Dispatch, la VTR riprende la storica sigla che ha contraddistinto alcuni dei modelli più iconici del marchio — come Saxo, C2 e Xsara — simboli di dinamismo e prestazioni. La nuova versione combina design grintoso, dettagli distintivi e un comportamento su strada brillante, distinguendosi come scelta ideale per chi cerca funzionalità senza rinunciare allo stile. Il lancio del Dispatch VTR arriva in un momento significativo per Citroën, che ha annunciato il suo ritorno ufficiale alle competizioni: il marchio parteciperà infatti alla dodicesima stagione di Formula E, a partire dall’E-Prix di San Paolo previsto per dicembre, riaffermando così la sua passione per l’innovazione e le prestazioni elettriche.

Citroën annuncia il nuovo Dispatch VTR, un’edizione speciale sportiva ed elegante del suo versatile furgone

Il nuovo Dispatch VTR colpisce immediatamente con un esclusivo kit carrozzeria e la livrea VTR che gli conferiscono un aspetto atletico e aggressivo. Sia nella versione furgone che in quella furgone doppia cabina, il carattere del VTR è sottolineato da uno spoiler anteriore, minigonne laterali complete di parafanghi anteriori protettivi integrati e uno spoiler posteriore che ne esalta il chiaro assetto sportivo.

È inoltre dotato di un paraurti posteriore progettato per integrarsi e completare l’esclusivo spoiler posteriore e le minigonne laterali, offrendo un design sportivo e armonioso. Un’esclusiva Citroën, la VTR è dotata di cerchi in lega Diamond-cut Dynamic da 18 pollici con pneumatici Nankang ad alta capacità di carico, che bilanciano prestazioni e durata con uno stile accattivante.

Le entusiasmanti specifiche si estendono anche agli interni, dove i sedili in ecopelle realizzati a mano sono impreziositi dal logo VTR in rilievo, da cuciture rosse vivaci e da materiale traforato per la ventilazione. Lo stile sportivo premium incontra praticità e comfort, grazie all’ecopelle che offre proprietà indelebili, antigraffio, antistrappo, resistenti all’usura, traspiranti, antiumidità e resistenti ad acidi e alcali, ideali per l’ambiente di un furgone.

A migliorare ulteriormente l’esperienza di guida standard a bordo c’è il Comfort Pack, che include climatizzatore elettronico bizona, accesso e avviamento senza chiave e ricarica wireless. A questo si aggiunge il Winter Pack con volante in pelle riscaldato, sedile del conducente riscaldato e airbag laterali per il torace nella prima fila.

Citroën continua il suo impegno nell’offrire ai professionisti una gamma accessibile di opzioni di propulsione con il Nuovo Dispatch VTR, pronto a sfrecciare nelle varianti completamente elettriche e diesel. Il modello elettrico e-Dispatch VTR è dotato di una batteria da 75 kWh e offre fino a 370 km di autonomia combinata (WLTP).

Disponibile in tre accattivanti colori (Icy White, Perla Nera Black, Blue Lagoon), la nuova Dispatch VTR sarà disponibile a partire da £ 41.895 OTR MRRP, con la versione elettrica idonea per il PiVG (Plug-in Vehicle Grant).

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “La comprovata esperienza di Citroën nel supportare le PMI continua con il nuovo Dispatch VTR, un nuovo veicolo di punta della nostra gamma di veicoli commerciali leggeri. Questo nuovo ed entusiasmante furgone porta divertimento e accessibilità al mercato dei veicoli commerciali grazie a uno stile sportivo e distintivo, all’altezza della tradizione dell’iconico nome VTR”.

Per soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti professionali, l’intera gamma di furgoni Citroën è disponibile in una versione completamente elettrica, il che significa che Citroën offre la gamma di furgoni elettrici più completa del Regno Unito. Con prezzi a partire da soli 7.954 sterline (prezzo consigliato dal produttore) per l’innovativa Ami con la sua soluzione Cargo Kit, è anche la più competitiva.

La gamma di furgoni Citroën è composta da cinque modelli pratici, perfetti per ogni esigenza lavorativa. Per le aziende che effettuano consegne a breve distanza o dell’ultimo miglio, il quadriciclo elettrico Ami Cargo rappresenta una soluzione di mobilità elettrica pratica, soprattutto nelle aree urbane. Nella gamma Citroën figurano anche il furgone più venduto nel Regno Unito, il Citroën Berlingo Van, e la nuova ë-C3 Van. Oltre a Relay e ë-Relay, i modelli commerciali più grandi della gamma. Relay è il veicolo commerciale leggero più robusto del marchio, con un carico utile fino a 2 tonnellate (1500 kg per ë-Relay). La Citroën ë-Berlingo Van è prodotta nel Regno Unito presso lo stabilimento Stellantis Ellesmere, l’unico impianto di produzione esclusivamente elettrica del Regno Unito.