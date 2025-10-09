Leapmotor T03 a Rom-E 2025: la city car elettrica protagonista dell’evento

Leapmotor T03 sarà una delle principali protagoniste dell’evento Rom-E 2025. la city car elettrica del marchio cinese che fa parte del gruppo Stellantis parteciperà dunque alla quinta edizione di Rom-E, un evento dedicato alla sostenibilità e alla mobilità green, che si terrà a Roma dal 10 al 12 ottobre 2025. La manifestazione che si svolge tra Villa Borghese, Ponte Milvio, Piazza Mignanelli e Piazza Bucarest rappresenta un evento unico per scoprire tutte le novità legate alla mobilità sostenibile e all’innovazione.

Leapmotor T03: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel terzo trimestre del 2025, Leapmotor ha ottenuto risultati davvero positivi nel mercato delle auto elettriche a batteria (BEV), vendendo 834 unità e conquistando una quota BEV del 4,5%, che la posiziona al settimo posto tra i marchi di veicoli elettrici. La citycar Leapmotor T03 si conferma la protagonista della gamma, risultando la BEV più venduta in Italia con il 30,1 per cento del segmento e raggiungendo il terzo posto assoluto tra tutte le elettriche del mercato. Durante l’evento, la T03 sarà esposta nello stand dedicato, permettendo ai visitatori di ammirare il design innovativo, la tecnologia avanzata e l’esperienza digitale integrata. Sarà inoltre possibile provare la vettura con test drive a Piazza Bucarest, guidati da esperti, previa registrazione.

La Leapmotor T03 è una citycar elettrica compatta e versatile, progettata per la vita urbana: lunga 3,62 metri, larga 1,65 metri e alta 1,60 metri, offre praticità e spaziosità. Il sistema Magic Space consente di ampliare il bagagliaio da 210 a 508 litri. Il design moderno, con tetto panoramico da 42 pollici, illumina l’abitacolo e crea un’esperienza di guida “panoramica”.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 95 CV e 158 Nm di coppia, garantendo autonomia fino a 395 km in città e 265 km nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida in corrente continua fino a 48 kW raggiunge l’80% in circa 36 minuti. Con touchscreen da 10’’, App Remote Control e aggiornamenti OTA Evolution, la T03 resta sempre connessa e aggiornata. Rom-E 2025, dal 10 ottobre, permette test drive e scoperta del veicolo.

“La Leapmotor T03 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, sostenibilità e praticità urbana. I risultati positivi che arrivano dal mercato italiano dimostrano che gli automobilisti stanno premiando questa visione” – ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.