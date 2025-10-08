Citroën Basalt Feel è stata eletta auto più economica da Folha Mauá 2025 in Brasile

Citroën Basalt Feel è stata eletta l’auto più economica dalla classifica Folha Mauá 2025. Il veicolo ha ottenuto i migliori risultati nei test sui consumi di benzina, nell’ambito dei test condotti in collaborazione dal quotidiano Folha de S. Paulo e dall’Istituto Tecnologico Mauá.La Basalt ha percorso 24,2 chilometri con un litro di benzina in autostrada a una velocità costante di 90 km/h. In città, la media è stata di 14,3 km/l.

Citroën Basalt Feel è stato quello che ha ottenuto il miglior risultato nei test sui consumi misurati dall’Istituto di Tecnologia Mauá

I test sono stati condotti dall’Istituto Tecnologico Mauá, che utilizza il V-Box, un dispositivo che sfrutta i segnali GPS. I test di accelerazione e ripresa vengono condotti a Limeira, San Paolo, sulla pista ZF. Il consumo di carburante in città viene misurato su un percorso di 27 km e, per simulare un viaggio in autostrada a 90 km/h, i collaudatori percorrono 31 km.

Entrambi i percorsi di prova si svolgono a São Caetano do Sul (Grande San Paolo), dove ha sede l’istituto. Se l’auto è un veicolo flex-fuel, vengono effettuate due misurazioni: una con etanolo e una con benzina. Il consumo di carburante dei modelli elettrici viene misurato utilizzando il caricabatterie installato presso l’Istituto Tecnologico Mauá. Il test calcola il consumo di carburante per un percorso di 100 km in modalità urbana e autostradale.

Citroën Basalt Feel MT è il SUV Coupé più accessibile del Paese e ha recentemente subito miglioramenti in termini di comfort, finiture interne e dotazioni. Il veicolo è dotato di motore Firefly da 1,0 litri, sensori di parcheggio posteriori e sedili e braccioli del conducente rivestiti in tessuto. Gli interni acquisiscono ancora più personalità con cuciture a vista in colori a contrasto, accenti in nero lucido ed esclusive combinazioni di colori e materiali. I comandi dei finestrini posteriori sono ora posizionati sulla portiera del conducente e anche su quelle del passeggero.

Il sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici presenta ora cornici ultrasottili in nero lucido, un colore che si estende fino alle cornici delle bocchette di ventilazione, conferendo al frontale un aspetto più elegante. Il modello mantiene lo stesso livello di navigazione immersiva e moderna con mirroring wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay. Tutte le versioni ora dispongono di una luce di cortesia nel vano portaoggetti e di due porte USB Type-C.

La Citroën Basalt Feel è dotata di serie anche di specchietti retrovisori elettrici, cerchi in lega da 16″ verniciati in grigio e sensori di parcheggio posteriori. I colori disponibili includono Nero Perla Nera, Bianco Banquise, Blu Cosmo, Grigio Artense, Grigio Grafite e Rosso Rubino.