Citroën amplia gli incentivi governativi: la ëC3 elettrica a partire da 8.900 euro

Si fa sempre più concreta la vocazione verso una mobilità più democratica in casa Citroën. Il costruttore francese, in accordo con l’arrivo degli incentivi governativi destinati ai veicoli elettrici abbinati a un piano promozionale specifico, permette ora di acquistare la Citroën ëC3, completamente elettrica, a partire da 8.900 euro nell’allestimento YOU. Parliamo di un prezzo particolarmente interessante per un veicolo elettrico prodotto in Europa, che non rinuncia quindi a prerogative tipiche di tali modelli come comfort e qualità costruttiva.

Viene proposta in questo modo una polita commerciale dirompente che permette di avere a disposizione l’elettrico in maniera popolare e accessibile a tutti. In un contesto dove la transizione ecologica si fa preponderante, la strategia di Citroën appare chiara e inclusiva e permette di democratizzare la mobilità a zero emissioni. Ne deriva che anche la Citroën ëC3 Aircross si può acquistare a partire da 11.900 euro.

Le Citroën ëC3 ed ëC3 Aircross si possono acquistare con forti vantaggi economici

La volontà di Citroën di democratizzare la mobilità sostenibile passa dalla sinergia fra incentivi statali e la disponibilità di un piano promozionale dedicato. Come già citato la nuova Citroën ëC3, elettrica da 113 cavalli e batteria LFP da 44 kWh, si acquista a partire da 8.900 euro nell’allestimento YOU. Un prezzo decisamente allettante per un veicolo dotato di cinque posti comodi disposti in appena 4 metri di lunghezza e capace di un’autonomia, con una singola ricarica, di 440 chilometri percorribili in un contesto prettamente urbano. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida si ricarica la batteria, fino all’80% della capacità totale, in appena 26 minuti. Non è un caso che i risultati commerciali dei primi nove mesi del 2025 fissano proprio la Citroën ëC3 al top del suo Segmento di riferimento fra le elettriche. Nello specifico, la gamma della ëC3 si suddivide in tre allestimenti: YOU, a partire da 8.900 euro, PLUS, a 9.900 euro, e MAX a 10.900 euro.

Nel caso della Citroën ëC3 Aircross, si completa la proposta relativa al Segmento B di casa Citroën; un SUV multienergia in grado di ospitare fino a 7 passeggeri in appena 4,39 metri di lunghezza complessiva. Parliamo di un modello che a fine settembre ha registrato numeri di vendita raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Viene proposto anche in una variante completamente elettrica che col mix di incentivi statali e vantaggi Citroën si può avere a partire da 11.900 euro, per la versione YOU, oppure da 12.900 euro per l’allestimento MAX.

Questa strategia permette a Citroën di riaffermare il proprio ruolo di pioniere dell’elettrico per tutti, in accordo con la sua stessa natura di brand popular, offrendo soluzioni concrete per superare le barriere economiche e culturali che ancora ostacolano la diffusione dell’elettrico in Italia e non solo. Oltre all’offerta commerciale in sé, Citroën offre anche una garanzia di 8 anni o 160.000 chilometri grazie al programma “Citroën We Care”.