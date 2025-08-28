Opel Combo Tech: la nuova serie speciale offre comfort e tecnologia al top

Opel Combo si conferma un veicolo commerciale compatto versatile e funzionale, ideale per gli artigiani e le attività professionali. La nuova serie speciale Opel Combo Tech eleva il comfort di guida a livelli simili a quelli di un’autovettura grazie a numerose tecnologie e dotazioni integrate. Tra queste, spiccano i fari anteriori Intelli-Lux Matrix antiriflesso, il sistema di infotainment con navigatore integrato e il sedile di guida comfort regolabile in più posizioni, che garantiscono praticità e comodità durante la guida.

Il pacchetto include anche dettagli estetici esclusivi, come i paraurti dallo stile automobilistico e adesivi per la carrozzeria in design tecnologico. Il nuovo Combo Tech ha un prezzo di partenza consigliato di 26.600 euro (IVA esclusa in Germania), con un risparmio stimato di circa 1.000 euro rispetto all’acquisto degli stessi optional separatamente. La gamma motori offre soluzioni versatili: il Combo Electric completamente elettrico o due efficienti motorizzazioni diesel, per rispondere alle diverse esigenze di lavoro e percorrenza dei professionisti.

“I clienti che desiderano guidare un veicolo commerciale compatto, flessibile e con dotazioni pari a quelle di un’autovettura troveranno nel nuovo Opel Combo Tech il compagno di viaggio ideale. Non solo offre un livello di comfort eccezionalmente elevato per la sua categoria, ma ha anche un aspetto particolarmente rappresentativo grazie alle sue caratteristiche di design, diventando così il simbolo di qualsiasi azienda. E con tutto ciò, i clienti possono comunque risparmiare molto rispetto a un modello con equipaggiamento identico”, ha affermato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

Ogni variante di Opel Combo Tech è un furgone lungo 4,40 metri che offre fino a 3,8 metri cubi di volume di carico e una lunghezza del vano di carico fino a 3,09 metri. A seconda della motorizzazione, può trasportare attrezzature di lavoro fino a quasi 650 chilogrammi di peso. Nella versione completamente elettrica, il carico utile aumenta addirittura fino a 780 chilogrammi. Ciò significa che la serie speciale offre le stesse qualità pratiche di qualsiasi altro furgone Combo.

La grande differenza tra Opel Combo Tech e i suoi fratelli è il suo aspetto simile a quello di un’auto e l’equipaggiamento particolarmente ricco a un prezzo speciale. Gli adesivi sulla carrozzeria del furgone compatto, offerti di serie in Bianco Caolino (le vernici metallizzate Grigio Contrasto e Blu Libeccio sono disponibili come optional), conferiscono al veicolo un aspetto indipendente e di alta qualità. I ​​paraurti in stile autovettura sono dotati di protezione antincastro integrata. Inoltre, le maniglie esterne delle porte, le calotte degli specchietti retrovisori e le modanature laterali nere, nonché i paraurti e la guida delle porte scorrevoli in tinta con la carrozzeria. Anche i cerchi in lega da 16 pollici sono accattivanti.

L’aspetto rappresentativo degli esterni prosegue anche negli interni. Il conducente prende posto sul sedile comfort regolabile in sei posizioni con supporto lombare. Il bracciolo rende la guida ancora più rilassata; il vano portaoggetti sotto il sedile può contenere anche oggetti di uso quotidiano. Il climatizzatore automatico bizona di serie garantisce temperature piacevoli in estate. Nei mesi più freddi, il volante riscaldabile in pregiata pelle sintetica aumenta il comfort del conducente.

La sicurezza è migliorata da altre tecnologie avanzate come i fari Intelli-Lux Matrix antiabbagliamento, di serie anche su Opel Combo Tech, i fendinebbia e il sistema Dynamic Surround View. Questo specchietto retrovisore interno digitale mostra l’angolo cieco lato passeggero o, quando la retromarcia è inserita, l’area non visibile dietro la parte posteriore. Il sistema Visiopark 180° è un ausilio al parcheggio con telecamera dinamica per la retromarcia che semplifica ulteriormente le manovre in città o in azienda.

Per il massimo dell’intrattenimento e della connettività, Combo Tech è dotato del sistema di infotainment “IVI HIGH”. Il quadro strumenti da 10 pollici con display a colori e l’ampio schermo HD nella consolle centrale forniscono tutte le informazioni importanti al conducente. Il sistema è inoltre dotato di riconoscimento vocale naturale e navigazione integrata TomTom, in modo da poter pianificare il viaggio verso la destinazione in modo economico, senza deviazioni o perdite di tempo. Gli smartphone compatibili, che possono essere visualizzati nel sistema di infotainment, possono essere ricaricati anche durante la guida tramite la stazione di ricarica induttiva. Combo Tech offre inoltre di serie il sistema “Keyless Entry&Go”.

Ulteriori vani portaoggetti distribuiti in tutto il veicolo e rivestimenti in gomma che proteggono da fastidiosi graffi e impediscono al carico di scivolare facilitano ulteriormente il carico e lo scarico del furgone. Il Combo Electric, particolarmente ricco di equipaggiamenti, può essere ordinato nella variante elettrica a batteria da 100 kW (136 CV) con un’autonomia a zero emissioni locali fino a 354 chilometri (WLTP ) o come efficiente diesel da 75 kW (102 CV) con cambio manuale a sei marce o da 100 kW (136 CV) con cambio automatico a otto marce.