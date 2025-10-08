Alfa Romeo Tonale: il SUV aggiornato potrebbe arrivare entro fine anno, sarà la svolta?

Alfa Romeo Tonale presto svelerà il suo aggiornamento di metà carriera. Secondo le ultime indiscrezioni pare certo che entro fine anno il nuovo SUV verrà svelato con le vendite che molto presumibilmente si apriranno agli inizi del prossimo anno. Di recente sono state svelate le prime immagini del modello trapelate dal manuale dell’auto o dal catalogo ricambi che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi grazie allo scoop di the_daimler_blog che ci ha permesso di avere le idee più chiare su quelli che saranno i cambiamenti previsti dal biscione per il suo modello di segmento C rispetto a quanto si era capito fino ad oggi grazie ad alcuni avvistamenti del prototipo camuffato.

Sempre più vicino il debutto della versione aggiornata di Alfa Romeo Tonale: sarà la svolta?

Fondamentalmente come vi abbiamo già scritto in diverse occasioni le principali novità riguarderanno il frontale di Alfa Romeo Tonale che sarà completamente ridisegnato. Il paraurti è stato ridisegnato con prese d’aria più elaborate, mentre scudetto e griglia sono stati aggiornati per conferire al SUV un look più moderno e sportivo. Dai disegni emergono altri dettagli interessanti, come il ritorno della targa anteriore al centro, richiamando Alfa Romeo Junior. Attualmente posizionata lateralmente, questa modifica è stata adottata per adeguarsi alle nuove normative europee. L’insieme degli aggiornamenti punta a valorizzare l’identità del Tonale, rendendolo più dinamico e in linea con lo stile distintivo del marchio italiano.

Ovviamente la speranza è che questo lieve aggiornamento possa portare dei benefici alle vendite di Alfa Romeo Tonale che partito bene da qualche anno sembra aver tirato i remi in barca sul mercato con vendite in calo a differenza di quanto avviene con Alfa Romeo Junior che invece è in grande spolvero avendo quasi raggiunto i 60 mila ordini a livello globale. Quello che in tanti si domandano tra i fan del biscione e non solo e se questo aggiornamento rappresenterà una svolta per il modello o da solo non sarà sufficiente ad invertire il declino del SUV sul mercato.