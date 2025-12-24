Fiat Grande Panda Abarth in arrivo: l’indiscrezione arriva dalla Francia

Dalla Francia alla vigilia di Natale ci giunge una voce molto interessante. Secondo quanto riporta il sito del noto magazine automobilistico francese L’Automobile Magazine, Fiat sarebbe al lavoro su una Fiat Grande Panda Abarth. Nonostante dalle recenti Abarth 600e e 500e non siano arrivati grandi successi, la casa automobilistica dello scorpione sarebbe pronta a realizzare un’altra sua versione di un’auto di Fiat. La prescelta come detto sarebbe proprio la Grande Panda.

Fiat Grande Panda Abarth sarebbe già in fase di sviluppo secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia

L’Automobile Magazine non si limita a lanciare questa voce ma fornisce addirittura un render che vi mostriamo in questo articolo in cui immagina quello che potrebbe essee il design di questa futura e per il momento non ancora ufficiale Fiat Grande Panda Abarth. Secondo i francesi non si tratterebbe di una semplice idea ma Abarth sarebbe già attualmente al lavoro su questa versione della Grande Panda che si andrebbe dunque ad aggiungere alla futura Grande Panda 4X4 pure in fase di sviluppo e in arrivo nel corso del prossimo anno.

Dunque questo progetto di cui in verità si era parlato già negli scorsi anni non sarebbe solo una fantasia giornalistica ma una vera e propria realtà già approvata anche dai dirigenti di Fiat e Abarth. In effetti già in passato era stato lo stesso Olivier Francois a non escludere del tutto questa eventualità dicendo che in Fiat stavano pensando se proporre un simile modello o meno.

Fiat vanta una lunga tradizione di versioni sportive applicate ai suoi modelli di dimensioni compatte. Senza richiamare icone come Uno Turbo o Tipo Sedici Valvole, basti ricordare proposte più recenti ma altrettanto grintose come la Panda HP Pandemonium da 100 CV, oltre alle Cinquecento e Seicento Sporting. Si tratta di vetture piccole ma dal carattere deciso, capaci di offrire un’esperienza di guida divertente e appagante, soprattutto per chi ha avuto modo di guidarle a lungo.

In questo contesto, l’ipotesi di rivedere una compatta Fiat con motorizzazione termica e impronta Abarth appariva quasi scontata. Tuttavia, le normative sempre più restrittive sulle emissioni di CO₂ hanno imposto un cambio di strategia, spingendo il marchio verso lo sviluppo di una soluzione interamente elettrica.

La motorizzazione presa in considerazione sarebbe il propulsore elettrico da 280 cavalli già utilizzato su modelli come Fiat 600, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF e Peugeot e-208 GTI, ovvero le versioni ad alte prestazioni dei modelli elettrici del gruppo Stellantis. La criticità principale riguarda però la piattaforma: la Grande Panda adotta l’architettura Smart Car, diversa da quella delle vetture citate, con conseguenti problemi di adattamento del telaio e del powertrain.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, viste le vendite contenute delle elettriche sportive Stellantis, la strategia potrebbe puntare su un prezzo più competitivo. Una Fiat Grande Panda Abarth proposta intorno ai 30.000 euro potrebbe effettivamente trovare un suo spazio sul mercato.

La domanda che molti però si faranno a questo punto è che senso avrebbe un’altra Abarth elettrica dato che di recente è stato detto chiaramente che il marchio dello scorpione ha deciso di tornare ai motori a combustione anche in Europa? Chissà magari anche in questo caso ci sarà un cambiamento di programmi. Vedremo quali altre indiscrezioni emergeranno in proposito e soprattutto se nel corso del prossimo anno arriverà qualche conferma ufficiale a questa voce proveniente dalla Francia che per il momento ricordiamo non trova alcun riscontro ufficiale da parte dei dirigenti di Fiat che per la verità avevano parlato di altre versioni di Grande Panda in arrivo ma non di una variante Abarth. Chissà magari ci volevano fare una sorpresa…