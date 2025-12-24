Nuova Alfa Romeo Coupé: c’è chi la immagina così

Sono in tanti a ritenere che Alfa Romeo dovrebbe aumentare il numero di auto sportive nella sua gamma. Questo soprattutto con l’obiettivo di rimanere coerenti nei confronti di quella che è la storia centenaria della casa automobilistica del biscione. Non soprende dunque che sui social spesso e volentieri compaiano ipotesi in cui vengono immaginate future auto sportive del brand milanese.

E’ questo il caso di un render apparso nelle scorse ore sui social che ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di auto: si tratta della nuova Alfa Romeo Coupè immaginata dal designer digitale Bruno Callegarin. Callegarin, di cui già nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato altre creazioni sempre con a tema il biscione, è riuscito a reinterpretare l’eleganza e la sportività del marchio italiano, dando vita a una concept car che sembra pronta a scendere in strada anche se solo virtualmente.

Un render apparso sui social nelle scorse ore immagina così una nuova Alfa Romeo Coupé

Infatti al momento non sembra esserci alcuna possibilità purtroppo che una vettura di questo tipo possa tornare nella gamma del biscione se non forse in edizione limitatissima con il programma BottegaFuoriserie come avvenuto negli scorsi anni con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il render di Callegarin che vi mostriamo in questo nostro articolo mostra una coupé dalle linee filanti, aggressive ma eleganti, con la celebre calandra “Scudetto” che ovviamente non può mai mancare quanto si ipotizzano future auto di Alfa Romeo.

I fari sottili e affilati, il cofano lungo e la silhouette aerodinamica rendono questa ipotetica nuova Alfa Romeo Coupè immediatamente riconoscibile come una vettura della casa automobilistica del biscione, pur con un tocco moderno e futuristico che le dà indubbiamente un certo carattere. Ogni dettaglio di questa creazione virtuale è stato studiato con estrema cura, dall’assetto basso alla proporzione tra abitacolo e cofano, cosa che crea un equilibrio perfetto tra sportività e stile che come sappiamo è da sempre una delle caratteristiche delle vetture realizzate dalla casa automobilistica milanese.

Bruno Callegarin ha condiviso al sua creazione sui social. La sua attenzione ai dettagli è impressionante: anche se si tratta di un render e non di un modello reale, la vettura sembra pronta a muoversi sulla strada, pronta a catturare gli sguardi. Certo, non è un progetto ufficiale di Alfa Romeo, ma dimostra quanto il design digitale possa influenzare l’immaginario collettivo e stimolare discussioni sul futuro del marchio.

Speriamo che in futuro Alfa Romeo possa prevedere ancora qualcosa di questo tipo nella sua gamma che inevitabilmente nei prossimi anni subirà una vera e propria trasformazione con l’arrivo di numerosi modelli tra cui la nuova Alfa Romeo Stelvio, la nuova Alfa Romeo Giulia e la nuova Tonale con le quali il brand cercherà di affermarsi in maniera definitiva nel segmento premium a livello globale confermandosi così come il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis che con il nuovo CEO Antonio Filosa pare proprio abbia deciso di concentrarsi proprio sul biscione investendo maggiormente.

Ricordiamo che si parla anche di un nuovo modello che si andrà a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione. Vedremo dunque quali novità arriveranno nel corso del prossimo anno a proposito di questo brand che rimane tra i più amati in assoluto nel mondo dei motori come dimostrano anche i numerosi render che quasi ogni giorno appaiono sul web ad ipotizzare futuri modelli.