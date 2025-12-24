Dodge Charger con motore Sixpack nominata Veicolo dell’anno 2025 dal Detroit News

La Dodge Charger Scat Pack equipaggiata con il motore biturbo Sixpack da 550 cavalli si è affermata come vincitrice assoluta del premio Vehicle of the Year assegnato da The Detroit News, superando un totale di 59 modelli messi alla prova. La giuria ha premiato la vettura per la trazione integrale offerta di serie, le prestazioni di alto livello e uno stile deciso che richiama chiaramente l’eredità storica del modello. Particolare apprezzamento è stato riservato anche all’abitacolo, definito come il più performante e spazioso della categoria per una vettura assimilabile a una “hot hatch”.

Oltre al riconoscimento principale, la Dodge Charger ha ottenuto consensi per il ritorno a una reale libertà di scelta in termini di motorizzazioni. La nuova generazione del modello della casa automobilistica americana del gruppo Stellantis, infatti, propone una gamma multi-energia che affianca versioni con propulsori tradizionali a combustione interna a varianti completamente elettriche, rispondendo così a esigenze diverse del mercato e dei consumatori.

Secondo The Detroit News, questo approccio rappresenta uno dei punti di forza più rilevanti del progetto, in grado di coniugare innovazione tecnologica e continuità con il passato. A completare il quadro positivo, la testata americana ha sottolineato l’eccellente rapporto qualità-prezzo della Dodge Charger, soprattutto se confrontata con berline sportive europee di pari livello, spesso proposte a un prezzo superiore di circa 10.000 dollari. Un mix di prestazioni, versatilità e convenienza che ha convinto la giuria a incoronarla come riferimento del segmento.

“Noi del Detroit News siamo orientati verso valore, stile, innovazione e prestazioni. E di conseguenza scegliamo il nostro Veicolo dell’Anno”, ha dichiarato Henry Payne, editorialista automobilistico del Detroit News. “La Charger hatchback non è solo splendida (ispirandosi alla Charger originale del 1968), ma anche pratica. Conveniente? La gamma di Dodge Charger con motore Sixpack debutta a 52.000 dollari (viaggio incluso), ma compete con una BMW 540i XDrive che costa 10.000 dollari in più. Prenderemmo la Dodge senza pensarci due volte.”

“La nuovissima Charger è stata progettata per offrire l’aspetto audace da muscle car e le prestazioni mozzafiato che gli appassionati di Dodge richiedono, e questo prestigioso riconoscimento è un’ulteriore conferma che abbiamo centrato l’obiettivo”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Con la nuova gamma Charger, avrete la massima libertà: scegliete il vostro propulsore e sperimentate una muscle car che ha l’aspetto, le sensazioni, il suono e la guida di una vera Dodge, sia che scegliate la combustione interna o la propulsione elettrica.” Ricordiamo infine che negli Stati Uniti la pluripremiata Dodge Charger 2026 con motore Sixpack è in consegna presso i concessionari.