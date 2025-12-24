Jeep Avenger: il SUV più venduto in Italia protagonista su SKY TG24 di “Yes Weekend”

Jeep Avenger, attualmente il SUV più venduto in Italia, affianca Sara Brusco e Gian Marco Tavani nel viaggio raccontato da Yes Weekend, il format di Sky TG24 dedicato alla scoperta di itinerari alternativi e poco convenzionali. Il programma propone percorsi pensati per brevi vacanze o weekend fuori porta, facilmente raggiungibili e capaci di offrire esperienze diverse dal turismo tradizionale. Il racconto intreccia paesaggi, natura, accoglienza locale e attività originali, mantenendo un tono spontaneo, ironico e coinvolgente.

Jeep Avenger accompagna Sara Brusco e Gian Marco Tavani nel viaggio di “Yes Weekend” su Sky TG24

All’interno del programma, Jeep Avenger non è un semplice mezzo di trasporto, ma parte integrante della narrazione: accompagna i protagonisti fin dalla partenza da Milano, affrontando autostrade, strade panoramiche e tratti immersi nel verde, fino al raggiungimento delle varie mete. Dopo la prima tappa in Val Venosta, trasmessa il 20 e 21 dicembre, il viaggio prosegue con la destinazione Renon, in provincia di Bolzano, in onda il 27 e 28 dicembre.

Le riprese si svolgono in scenari naturali di grande suggestione tra Trentino e Alto Adige, con soggiorni in strutture attentamente selezionate che riflettono un modo di viaggiare sostenibile, autentico e profondamente legato al territorio.

Il format ruota attorno al viaggio inteso come esperienza centrale e Jeep Avenger ne è protagonista in molte delle sequenze più significative, dagli spostamenti iniziali fino ai momenti di arrivo. La vettura di Jeep viene valorizzata attraverso inquadrature dedicate agli esterni e agli interni, mentre alcune riprese, realizzate anche con l’ausilio di droni, la seguono lungo il percorso. I dialoghi tra i conduttori a bordo contribuiscono a creare un racconto naturale e coinvolgente, capace di trasmettere il senso di scoperta e condivisione che accompagna ogni tappa.

L’arrivo nelle destinazioni è scandito da scene simboliche che introducono il pubblico alla conoscenza dei luoghi, rafforzando il legame tra mobilità, esperienza diretta e desiderio di esplorare nuovi territori. Oltre alla programmazione televisiva su Sky TG24, le puntate di Yes Weekend con Jeep Avenger saranno fruibili anche attraverso le piattaforme digitali di Sky, garantendo una diffusione ampia e continuativa dei contenuti.

Grazie a questa presenza, Jeep Avenger ribadisce il proprio posizionamento come SUV compatto pensato per chi ama muoversi in libertà, affrontare percorsi urbani ed extraurbani e vivere il tempo libero come un’occasione di scoperta, in perfetta sintonia con lo spirito del programma.

Jeep Avenger continua a consolidare il proprio successo, confermandosi il SUV più venduto in Italia nei primi undici mesi del 2025, dopo aver già chiuso il 2024 in testa alle classifiche. Il modello occupa inoltre il terzo posto assoluto tra le auto più vendute nel nostro Paese e, dal suo debutto, ha conquistato oltre 230.000 clienti in Europa. Un risultato che testimonia una leadership solida e costante nel tempo.

Alla base di questo successo c’è una strategia di gamma costruita attorno al concetto di “Freedom of Choice”, che consente ai clienti di scegliere la soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze. Jeep Avenger è disponibile in versione 100% elettrica, pensata per chi desidera un SUV a zero emissioni senza rinunciare al carattere e alla versatilità tipici del marchio. L’offerta comprende anche la variante e-Hybrid con tecnologia a 48V e cambio automatico, progettata per ridurre consumi ed emissioni migliorando al tempo stesso il comfort e il piacere di guida.

Non manca la versione a benzina con cambio manuale, rivolta a chi cerca semplicità e accessibilità, così come la Avenger 4xe con trazione integrale elettrificata. Quest’ultima porta nel segmento B-SUV le autentiche capacità off-road Jeep, grazie a soluzioni tecniche evolute che la rendono ideale anche per utilizzi in contesti più impegnativi, come eventi in alta quota.