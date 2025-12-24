Peugeot trasforma San Paolo in una sala giochi nella sua nuova campagna per 208 e 2008

Peugeot lancia in Brasile la campagna pubblicitaria “Pinball”, che presenta i modelli Peugeot 208 GT T200 Hybrid e 2008 GT T200 Hybrid. La campagna presenta una metafora dell’indescrivibile piacere di guidare i nuovi modelli mild-hybrid del marchio, utilizzando il gioco del flipper come linguaggio visivo per elevare l’esperienza di guida a un nuovo livello. Creato dall’agenzia BETC HAVAS, il filmato di 30 secondi sarà trasmesso in TV e sui media digitali a partire da oggi.

La campagna Pinball mette in risalto il piacere di guida e l’efficienza dei modelli Peugeot 208 e 2008 GT T200 Hybrid

Nel film, San Paolo si trasforma in un vero e proprio videogioco arcade: luci, suoni ed elementi cittadini guidano lo spettatore in un viaggio dinamico e frenetico, in cui il conducente, alla guida di una Peugeot ibrida, è spinto da una “spinta” elettrica grazie al motore MHEV, che garantisce prestazioni più fluide ed efficienti. Il gioco continua con il potente motore 1.0 Turbo 200 flex da 130 CV, supportato da un motore elettrico e da una batteria agli ioni di litio da 12 V, che garantisce risposte agili, guida fluida ed efficienza sia nel mondo reale che nell’universo di gioco, senza bisogno di ricarica esterna.

“Il risultato è una narrazione ludica che rende tangibili le caratteristiche distintive dei modelli ibridi e avvicina il pubblico all’esperienza di guida di una Peugeot, che, come il flipper, è senza tempo. Ogni ‘impulso’ nel gioco riflette l’erogazione di coppia e la fluidità di guida, abbinate a un risparmio di carburante fino al 10% nella guida urbana e a una riduzione fino all’8% delle emissioni di CO₂”, spiega Fabiana Figueiredo, responsabile del marchio Peugeot in Sud America.

Organizzato a San Paolo, il progetto Peugeot Pinball è stata una produzione su larga scala che ha coinvolto oltre 150 professionisti in sei mesi, per un totale di oltre 18.000 ore di lavoro. Il progetto ha segnato un progresso senza precedenti in Brasile, utilizzando, oltre alle telecamere per auto e ai droni, la Kambot Car, una tecnologia di ripresa basata su veicoli ancora relativamente nuova per il mercato audiovisivo globale. Ciò ha permesso movimenti di telecamera più precisi, sicuri e coreografati, esaltati dalle luci installate nei veicoli per creare un’estetica da balletto urbano.

“I motori ibridi esaltano l’esperienza di guida di una Peugeot. Per trasmettere questa sensazione in modo semplice e facilmente riconoscibile, abbiamo utilizzato il mondo dei videogiochi arcade come linguaggio visivo. La città rimane la città, ma acquisisce elementi da flipper che contribuiscono a trasmettere il movimento e il piacere della guida”, conclude Marcelo Ribeiro, Direttore Creativo Esecutivo di BETC HAVAS.

Nel filmato vengono evidenziati anche altri dettagli della versione GT di entrambi i modelli: gli interni oscurati e raffinati, caratterizzati dal volante Sport Drive in pelle con cuciture a contrasto e comandi integrati, rafforzano la sportività e l’ergonomia durante la guida. Il display i-Cockpit 3D Hybrid da 10″ fornisce informazioni in tempo reale sul sistema ibrido, mentre il centro multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3″ e i MyPeugeot Connected Services contribuiscono a rendere ogni viaggio più sicuro e la vita di tutti i giorni più comoda.

Gli esterni presentano un design accattivante e un esclusivo tetto panoramico. Il badge GT impreziosisce la versione top di gamma e la griglia anteriore in tinta con la carrozzeria si integra armoniosamente nel design, rafforzando l’identità visiva del modello. L’illuminazione firmata Peugeot è al centro dell’attenzione con i fari Full LED, che offrono elevata efficienza e visibilità, accompagnati da DRL (luci diurne) e fanali posteriori a LED nell’iconica forma ad “artiglio di leone”, interconnessi da una fascia nera lucida che percorre l’intera larghezza del posteriore.