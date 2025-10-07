Stellantis Pro One annuncia che il suo stabilimento di Vigo ha prodotto 2 milioni di veicoli commerciali 

Stellantis Pro One, la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, annuncia che il suo stabilimento di Vigo ha appena superato la produzione di 2 milioni di unità dell’ultima generazione di veicoli commerciali leggeri dei marchi Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall e Fiat. Si tratta di un nuovo traguardo per questi modelli, specificamente progettati per essere una soluzione di mobilità per privati, professionisti e aziende . Il veicolo da un milione di dollari è stato un Citroën Berlingo, versione passeggeri.

Ogni giorno, lo stabilimento di Stellantis Pro One produce 1.200 unità di veicoli commerciali leggeri

Questa generazione di Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo e Fiat Dobló/Dobló Van ha iniziato la produzione in serie nel 2018 presso il Sistema 2 dello stabilimento. Attualmente, vengono prodotte 1.200 unità di questi veicoli al giorno e venduti in oltre 70 mercati in tutto il mondo. Tutti questi modelli sono disponibili in versione passeggeri e commerciale.

Dal 2021, seguendo la stessa linea, vengono prodotte versioni 100% elettriche di questi modelli, dotate di una batteria agli ioni di litio da 18 moduli e 50 kWh. Alla presenza di Emanuele Cappellano, Global Head di Stellantis Pro One, è stata scattata una foto commemorativa con i veicoli in fabbrica. Alla foto hanno partecipato il direttore dello stabilimento di Vigo, José Luis Alonso Mosquera, il management e un rappresentante dei lavoratori.

Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo e Fiat Dobló/Dobló Van si distinguono per la loro versatilità, con versioni, silhouette e trasformazioni progettate per soddisfare un’ampia gamma di utilizzi ed esigenze, sia per professionisti che per privati. Dal 1996, nello stabilimento di Vigo sono stati prodotti 6,5 milioni di veicoli di questa serie, suddivisi in tre diverse generazioni (M49/59, B9 e K9, a seconda dei codici industriali).

Lo stabilimento Stellantis di Vigo è specializzato nella produzione di veicoli commerciali. Dall’inizio dell’attività nel 1958, ha prodotto oltre 16 milioni di veicoli, di cui 8,2 milioni di veicoli commerciali leggeri, che rappresentano il 51% del volume di produzione totale dello stabilimento. Vanta inoltre una vasta esperienza nella produzione di veicoli elettrici, iniziata nel 1995 con l’iconica Citroën C15.

Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo e Fiat Doblò/Doblò Van sono i modelli più venduti nell’Unione Europea nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Con 137.000 unità vendute finora quest’anno, detengono una quota di mercato del 49%.

Emanuele Cappellano, Global Head di Stellantis Pro One: “È un onore partecipare a questo evento, che ci permette di riaffermare la forte leadership dei veicoli commerciali leggeri dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel/Vauxhall e Peugeot prodotti a Vigo. La lunga storia di questi modelli nello stabilimento di Vigo riflette l’eccellente lavoro svolto dai team nel corso degli anni e il loro forte impegno per la qualità e l’efficienza. Con la loro gamma di motori, che comprende sia veicoli a combustione interna tradizionali (ICE) che veicoli elettrici a batteria (BEV), possiamo garantire una mobilità sostenibile offrendo ai clienti una gamma completa di soluzioni su misura per ogni esigenza di guida.”

José Luis Alonso Mosquera, Direttore di Stellantis Vigo: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto la produzione di due milioni di veicoli commerciali Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/Vauxhall Combo Life/Cargo e Fiat Dobló/Dobló Van, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione dello stabilimento. Vigo è un punto di riferimento nella produzione di veicoli commerciali, a combustione interna ed elettrici, e questo traguardo ci motiva a continuare a migliorare e a superarci insieme ogni giorno”.

Il progetto di industrializzazione dei veicoli commerciali leggeri e multiuso prodotti a Vigo è stato sostenuto dal Ministero dell’Economia e dell’Industria della Xunta de Galicia, attraverso l’Agenzia galiziana per l’innovazione.