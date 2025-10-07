in Ferrari

Ferrari, nuovo circuito in tempi record proprio accanto alla pista di Fiorano

La prima a girare tra le curve della nuova pista sarà la Ferrari elettrica, il modello che segnerà l’inizio di una nuova era per il marchio.

di

ferrari e-vortex

A Maranello non si dorme mai. Mentre il mondo attende con ansia i dettagli della prima Ferrari completamente elettrica, il Cavallino Rampante ha tirato fuori dal cilindro un’altra sorpresa: la nuova pista E-Vortex, un tracciato di 1.887 metri pensato per mettere alla prova le future supercar a batteria (e non solo) del marchio.

È vero, il nome sembra uscito da un videogioco, ma dietro c’è tutta la serietà ingegneristica di Ferrari, che promette test precisi e sicuri, ai massimi standard del settore. Costruita in meno di quattro mesi su un’area di 37.000 metri quadrati accanto alla storica pista di Fiorano, che continuerà a essere utilizzata, la nuova E-Vortex è una specie di “campo da gioco” hi-tech per ingegneri e collaudatori.

ferrari e-vortex

Il tracciato Ferrari alterna due curve sopraelevate da brivido, un rettilineo di 600 metri per testare accelerazioni degne di un razzo e una serie di curve disegnate per analizzare stabilità, aderenza e comfort. Persino l’asfalto è “su misura”, frutto di una miscela sviluppata internamente a Maranello per ottenere la massima precisione di feedback durante le prove.

Accanto al circuito sorge anche un’officina di 1.000 metri quadrati, dove le vetture sono sottoposte a verifiche statiche e piccole modifiche prima di tornare in pista. In sostanza, un laboratorio segreto in cui ogni bullone viene messo alla prova prima di arrivare nelle mani dei collezionisti.

ferrari e-vortex

Ferrari sostiene che l’E-Vortex permetterà di trasferire gran parte dei test dalla strada alla pista, un modo elegante per dire che presto potremmo dire addio alle utilissime e preziosissime spy photo scattate sulle strade di Modena. Una notizia che farà piangere i paparazzi, ma che entusiasmerà gli ingegneri: niente più curiosi a rovinare la sorpresa prima del debutto ufficiale.

La prima a girare tra le curve della nuova pista sarà, ovviamente, la Ferrari elettrica, il modello che segnerà l’inizio di una nuova era per il marchio. La sua anteprima tecnica è attesa proprio domani, mentre la presentazione completa è prevista per la primavera del 2026.

LinkedInTelegramWhatsApp

Nuovi Modelli Ferrari