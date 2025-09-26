Ferrari elettrica: l’8 ottobre saranno svelati i primi dettagli

Come vi abbiamo scritto e mostrato nei giorni scorsi, Ferrari ha iniziato a testare quella che sembra essere una versione quasi di produzione della sua attesissima Ferrari elettrica, prima di condividere i primi dettagli la prossima settimana. Infatti le prime rivelazioni su questo atteso modello dovrebbe arrivare il prossimo 8 ottobre come confermato nei mesi scorsi dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante Benedetto Vigna e anche dal Presidente John Elkann.

Il prossimo 8 ottobre dovrebbero essere rivelati i primi dettagli tecnici della nuova Ferrari elettrica

Come mostrano le ultime foto spia, il prototipo della Ferrari elettrica era pesantemente camuffata, una strategia simile a quella usata per i test della 849 Testarossa, la supercar V8 da 1035 CV lanciata per sostituire la SF90 Stradale. I prototipi precedenti utilizzavano vecchie carrozzerie Maserati Levante, quindi questa apparizione rappresenta probabilmente il primo vero sguardo al primo modello Ferrari completamente elettrico.

La presentazione avverrà in tre fasi: inizialmente verrà mostrato il “cuore tecnologico”, includendo piattaforma e propulsore, come confermato dall’AD Benedetto Vigna. All’inizio del 2026 saranno svelati interni e design, mentre la versione completa debutterà in primavera. Vigna ha ribadito ad Autocar che l’EV Ferrari sarà realizzata “nel modo giusto”, garantendo agli acquirenti grande divertimento e prestazioni tipiche del marchio.

Le ultime immagini suggeriscono che il veicolo elettrico avrà dimensioni simili al SUV Purosangue V12, ma con una forma più aerodinamica e slanciata. Sembra che ci sia abbastanza spazio per le porte posteriori, il che suggerisce che potrà ospitare almeno quattro passeggeri. Nella parte posteriore, si nota uno spoiler alto sul tetto, che si estende sopra l’asse posteriore, e i passaruota sembrano sfoggiare forme slanciate.

Entrambi questi elementi suggeriscono che la sua forma potrebbe essere simile a quella della Purosangue, ma potrebbero anche essere ingegnosi accorgimenti di rivestimento adottati da Ferrari per mascherare il vero aspetto della vettura. Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo del veicolo elettrico partirà da 500.000 dollari. Le consegne dovrebbero iniziare alla fine del 2026.