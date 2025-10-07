Alfa Romeo apre gli ordini per la gamma di Junior aggiornata anche in Spagna

Alfa Romeo anche in Spagna ha aperto ufficialmente gli ordini per la Junior Model Year 2026, la sportiva compatta che ha già raggiunto l’importante traguardo di oltre 50.000 ordini in tutto il mondo, confermando l’appeal di un modello che incarna il DNA del brand, coniugando stile italiano, tecnologia avanzata e piacere di guida, ora arricchito da una gamma ancora più ampia e configurabile.

La gamma è stata progettata per offrire ai clienti ampie possibilità di personalizzazione attraverso un sistema di pacchetti modulari che soddisfano diverse esigenze, dalla sportività all’eleganza, fino alle tecnologie più avanzate. La nuova versione Sprint di fascia media, in particolare, introduce stile e comfort che elevano l’esperienza di guida quotidiana, con dettagli come il body kit nero lucido, i vetri oscurati, i tappetini, l’illuminazione ambientale RGB e un sistema di navigazione con riconoscimento della segnaletica stradale, garantendo un equilibrio ideale tra estetica e funzionalità.

La versione Ti, invece, è dedicata a chi cerca dettagli raffinati. Offre sedili di alta qualità, riscaldabili e regolabili elettricamente, volante in pelle, kit Cargo Flex per la massima versatilità del bagagliaio, pedaliera in alluminio e skid plate sportivi. Per chi desidera esprimere al meglio lo spirito dinamico della Junior, il Pack Sport arricchisce la vettura con sedili Sabelt in Alcantara e dettagli sportivi che richiamano le iconiche tonalità rosse del brand, volante e finiture interne nello stesso materiale, pedaliera e protezioni in alluminio e uno stile esterno con elementi ispirati al mondo delle corse, con l’aggiunta di palette del cambio al volante per le versioni ibride.

A completare l’offerta interdisciplinare, il Techno Pack, disponibile per tutti gli allestimenti, riunisce il meglio della tecnologia Alfa Romeo con fari Matrix LED, sistemi di guida autonoma di Livello 2, portellone elettrico hands-free, telecamera posteriore a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi e sistema keyless entry. Inoltre, l’esperienza a bordo è arricchita dal Techno Pack: la comodità del caricabatterie wireless per smartphone, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili con luci per angolo cieco e di cortesia, specchio retrovisore interno antiabbagliante automatico e sistema audio a 6 altoparlanti con porte USB, anche per i passeggeri posteriori.

Con il model year MY26, la Junior si conferma il modello con la più ampia gamma motori del segmento Premium, che include versioni completamente elettriche, ibride a trazione anteriore e ibride Q4 a trazione integrale. La Junior Ibrida Q4 si posiziona ora più accessibile nell’allestimento Sprint, grazie a specifiche più competitive che offrono a un pubblico ancora più ampio la possibilità di accedere al piacere di guidare un’Alfa Romeo con la sicurezza della trazione integrale. La versione include cerchi Fori da 18 pollici, fari Full LED, sedili in tessuto con motivo Biscione, volante in pelle tecnica, cruise control adattivo e sensori di parcheggio posteriori. Gli allestimenti più avanzati continuano a essere disponibili nell’ambito della versione Ti e con l’aggiunta dei pacchetti Techno e Sport, consentendo al cliente di configurare la propria auto in base alle proprie esigenze e preferenze.

Il design della Junior MY26 si arricchisce anche di una gamma cerchi aggiornata, introducendo il nuovo design Aero da 18 pollici, pensato per coniugare efficienza aerodinamica ed eleganza. Accanto a questa innovazione, restano disponibili le varianti Petali e Fori, oltre ai cerchi Venti da 20 pollici riservati alla versione Veloce Elettrica, offrendo una gamma che riflette lo spirito distintivo del modello.

Con l’apertura del programma di prenotazione MY26, Alfa Romeo Junior rafforza ulteriormente la sua presenza nel segmento delle sportive compatte premium. La struttura della nuova gamma è ora ancora più chiara grazie ai pacchetti completi, che rimangono la gamma motori più ampia sul mercato, a conferma dell’ambizione del marchio di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio ed esigente.