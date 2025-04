Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: a Tychy iniziata ufficialmente la produzione del modello

Nello stabilimento Stellantis di Tychy è iniziata la produzione dell’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 con trazione integrale. L’autonomia di questa vettura sportiva compatta diventa così la più ampia del suo segmento, offrendo al contempo ai clienti la libertà di scegliere tra motorizzazioni completamente elettriche o ibride. La trazione integrale e la dinamica di guida tipica di Alfa Romeo sono frutto di una progettazione che ricerca l’equilibrio ottimale tra prestazioni ed emissioni, assicurando la massima versatilità e consentendo di affrontare in tutta sicurezza sia i percorsi urbani sia i fondi meno confortevoli.

A Tychy ufficialmente iniziata la produzione di Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

Il selettore DNA Alfa Romeo consente al guidatore di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse condizioni di guida: la modalità “Dynamic” offre un’esperienza sportiva con la massima potenza, mentre la modalità “Natural” è ideale per la guida quotidiana. La modalità “Q4” è pensata per condizioni di scarsa aderenza e garantisce sempre la massima sicurezza e controllo. La modalità “Advanced Efficiency” ottimizza il consumo di carburante e garantisce una guida fluida, massimizzando l’efficienza energetica.

Per la prima volta su questa piattaforma debuttano le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per offrire il massimo comfort nella guida quotidiana e migliorare la trazione in tutte le condizioni stradali. Inoltre, molle, ammortizzatori e stabilizzatori sono stati sviluppati appositamente per questa configurazione. Questo sistema di sospensioni avanzato aumenta la capacità di assorbire le irregolarità del fondo stradale, garantendo un maggiore comfort di guida per tutti i passeggeri e un’eccellente precisione di sterzata.

Alfa Romeo Junior Junior Q4 è dotata di una trazione ibrida basata sulla tecnologia a 48 V, che abbina un motore turbo da 1,2 litri e 136 CV a due motori elettrici da 21 kW ciascuno: uno posizionato sull’asse anteriore, integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce, e l’altro montato sull’asse posteriore, che mette in movimento le ruote della vettura senza che vi sia un collegamento fisico tra i due assi. Questa configurazione garantisce una distribuzione ottimale della coppia e un’eccellente trazione in tutte le condizioni di guida. Il motore posteriore è dotato di un cambio che aumenta la coppia a 1900 Nm sulle ruote posteriori, per la massima trazione e stabilità.

In termini di efficienza, il nuovo modello stabilisce nuovi standard nella sua categoria: i due assi non sono collegati fisicamente, quindi l’aumento di peso è minimo, il che si traduce in bassi consumi di carburante ed emissioni di CO₂ altrettanto basse, inferiori a 120 g/km. Sono questi i valori che garantiscono il miglior equilibrio tra prestazioni ed ecologia nel segmento.

Alfa Junior Ibrida Q4 è la scelta perfetta per una clientela eterogenea: dagli amanti degli sport invernali ed estivi agli amanti della trazione integrale, incontrando le esigenze di chi cerca la massima versatilità anche in relazione alle esigenze professionali, risultando la soluzione ideale sia per le flotte che per il settore business.

“Lo stabilimento di Tychy è il produttore dell’Alfa Romeo Junior, motivo per cui la sua accettazione da parte dei mercati in cui viene venduta è molto importante per noi. Posso dire con soddisfazione che la Junior sta ottenendo risultati impressionanti: a pochi mesi dal suo debutto, i clienti hanno già effettuato oltre 30.000 ordini per questo modello in tutto il mondo, il che è la prova dell’enorme fiducia nel marchio. Per noi, come produttore, è un chiaro segnale che come stabilimento abbiamo un contributo molto tangibile al mantenimento di questa fiducia, grazie agli elevati parametri di qualità integrati nel nostro processo produttivo. Sono di notevole importanza per l’esperienza di guida della Junior dei nostri clienti.” – ha affermato Janusz Puzoń, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy.

Lo stabilimento di Tychy è un’azienda automobilistica moderna, dotata di un team esperto che garantisce la massima qualità e che si è guadagnata una reputazione in decenni di attività nel settore.

Quest’anno lo stabilimento festeggia il suo 50° anniversario, celebrandolo come uno stabilimento di prima categoria tra i produttori di motori a zero e basse emissioni. Lo stabilimento è stato adattato ai cambiamenti dinamici dell’industria automobilistica, non solo in termini di tecnologia di produzione, ma anche dell’intera catena di fornitura. Il 2025 sarà caratterizzato dalla trasformazione energetica dello stabilimento in un’azienda verde che porterà, tra le altre cose, alla costruzione di un parco fotovoltaico. Lo stabilimento di produzione di automobili Stellantis a Tychy impiega 2.600 persone e lo scorso anno dalle sue linee di produzione sono usciti 224.017 veicoli. A gennaio di quest’anno, la fabbrica ha prodotto la tredicimilionesima automobile nella storia dell’azienda.