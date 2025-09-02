Ram presenta la speciale Rampage R/T NFL Edition

Ram, sponsor ufficiale dei pick-up della NFL in Brasile, presenta un nuovo modello per celebrare la sua partnership con la lega di football americano. Il Rampage, il primo pick-up del marchio sviluppato e prodotto in Sud America, è stato selezionato per la stagione di football americano 2025/2026, con dettagli esterni e interni esclusivi in ​​una nuova edizione limitata.

Ram Rampage NFL celebra la partnership del marchio con la NFL in Brasile

“La Rampage è un successo di critica e commerciale, quindi era naturale che venisse onorata come la prima auto della storia ad avere un’edizione speciale in collaborazione con la NFL. Le sue caratteristiche sono le stesse di una competizione così importante, che unisce forza, capacità e tecnologia senza dimenticare le sue radici. I clienti Ram sono una famiglia che condivide gli stessi valori dei tifosi della NFL”, sottolinea Juliano Machado, vicepresidente Ram per il Sud America.

“Il Brasile è un mercato molto importante per la NFL e il crescente successo della lega nel Paese ne è la prova. Questa è la prima volta che la NFL lancia un modello in edizione limitata con i Ram ed è l’inizio di numerose iniziative che questa nuova partnership porterà in Brasile per tutta la stagione 2025”, afferma Luis Martinez, direttore generale della NFL in Brasile.

Come i grandi campioni della NFL, la Rampage è una vettura da collezione, con 25 premi ricevuti dal suo lancio. La ricerca dell’eccellenza, con prestazioni elevate, autenticità e sportività, è un elemento che unisce Ram e la NFL. L’incontro di due icone nordamericane ha dato vita all’esclusiva Rampage R/T NFL Edition, limitata a 300 unità nei colori Billet Silver (metallizzato) e Pearl White, entrambi con tetto nero.

Sotto il cofano si trova il rinomato motore Hurricane 4 Turbo Benzina da 2,0 litri, con 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm) di coppia. Questo è il motore che ha reso il Rampage il pick-up compatto più veloce sul mercato brasiliano, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Con questi dati, potrebbe essere utilizzato come wide receiver, una posizione offensiva di spicco in una squadra di football americano. La trasmissione è un automatico a nove rapporti e la trazione è 4×4 Auto con marce ridotte.

Esternamente, l’edizione speciale è identificata dagli adesivi con lo scudo NFL sul cofano e sui lati del cassone, oltre che dai loghi esclusivi accanto al nome Rampage sulle portiere anteriori. Nella parte posteriore, i punti salienti sono i terminali di scarico in acciaio inox da 4,5 pollici con finitura nero pianoforte, che aggiungono un ulteriore tocco di sportività. All’interno dei lussuosi interni del pick-up, la Rampage R/T NFL Edition presenta il logo NFL inciso sugli schienali dei sedili anteriori in pelle scamosciata e pelle, pedali sportivi in ​​alluminio e battitacco illuminati a LED, creando un’efficace combinazione con le luci di cortesia negli specchietti retrovisori e l’illuminazione ambientale a LED all’interno.

Oltre alla Rampage R/T NFL Edition, caratterizzata da dettagli esclusivi sulla carrozzeria e sugli interni, ogni acquirente di una delle 300 unità della serie riceverà anche uno speciale kit che comprende una borsa frigo, un tappo, una tazza termica e un esclusivo cartello di benvenuto.

La Rampage R/T NFL Edition arriverà presso i concessionari a partire dalla seconda metà di ottobre con un prezzo di vendita consigliato di R$ 275.690,00, vernice inclusa, ma è già possibile ordinarla presso uno dei 142 concessionari Ram in Brasile.