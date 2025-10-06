Alfa Romeo esplode in Austria a settembre: +175%

Alfa Romeo continua la sua impressionante traiettoria di crescita in Austria e mostra ancora una volta il suo lato migliore a settembre. Con 143 nuove immatricolazioni, il marchio premium italiano ha registrato un impressionante incremento del 175 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Alfa Romeo registra quindi ancora una volta il tasso di crescita di gran lunga più elevato nel segmento premium, sottolineando in modo impressionante il suo ruolo di marchio automobilistico premium alternativo ed emozionale sul mercato.

In un contesto particolarmente difficile e complesso, la casa automobilistica del biscione continua a rimanere fermamente fedele ai propri valori storici e distintivi: il celebre design italiano, la passione per le prestazioni sportive e l’attenzione costante all’eccellenza tecnica dei propri veicoli. Dall’inizio di questo anno, in Austria sono state registrate e immatricolate ben 1.164 nuove Alfa Romeo, con un incremento significativo e molto consistente di addirittura il 44 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dimostrando così la forza del marchio e l’apprezzamento costante da parte degli appassionati e dei clienti.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, spiega: “Alfa Romeo è sinonimo di sportività, passione e stile italiano, ed è esattamente ciò che percepiscono i nostri clienti. Guardiamo indietro a un settembre positivo e a un anno molto positivo, con un aumento della nostra quota di mercato nel segmento premium al 2,3 per cento. Il nostro bestseller, l’Alfa Romeo Junior, colpisce per la sua versatile offerta di motori e si rivolge a nuovi gruppi di clienti, così come agli appassionati Alfa più sfegatati. I nostri clienti non scelgono solo un’auto, scelgono uno stile di vita. Che si tratti di Junior, Tonale, Giulia o Stelvio, ogni Alfa è un simbolo di chi guida perché ama. E il nostro attuale successo dimostra che questo atteggiamento ispira e convince”.