Jeep Commander Trail Edition: l’edizione limitata di 150 unità è stata appena lanciata

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata “Jeep Commander Trail Edition“, un SUV di medie dimensioni a sette posti, presso le concessionarie autorizzate Jeep in tutto il Giappone sabato 4 ottobre. Saranno disponibili solo 150 unità. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di ¥ 5.990.000 (tasse incluse). L’allestimento base Commander Limited è un SUV di medie dimensioni con tre file di sedili che consentono una disposizione versatile dei sedili.

Presenta elementi di design moderni in tutto il veicolo, tra cui la tradizionale griglia a sette feritoie Jeep con fari allineati orizzontalmente, linee eleganti della carrozzeria e splendidi interni rifiniti con materiali di alta qualità. È inoltre dotata di un propulsore avanzato e di sistemi di assistenza alla guida. Dall’uso urbano alle avventure all’aria aperta, questo modello è apprezzato da un’ampia gamma di utenti in quanto soddisfa le diverse esigenze del mercato odierno. Ciò che rende speciale la Jeep Commander Trail Edition in edizione limitata sono i vivaci dettagli rossi che risaltano sulla carrozzeria nera e grigia “Brilliant Black Crystal P/C”.

I dettagli rossi sulla fascia anteriore inferiore (paraurti anteriore inferiore) cattureranno sicuramente l’attenzione dei passanti. I dettagli cromati precedentemente disponibili sono ora rifiniti in “Neutral Grey” e “Gloss Black”, un’esclusiva di questo modello in edizione limitata. Il posteriore presenta uno speciale badge con motivo mimetico e la scritta rossa “TRAIL”. La sobria carrozzeria nera e grigia è impreziosita da dettagli rossi, creando un design unico.

Anche gli interni della Jeep Commander Trail Edition vantano finiture rosse e un’esclusiva stampa mimetica nera della Trail Edition, che incorpora una combinazione di colori rosso e nero nel cruscotto. Il design elegante, meticolosamente realizzato fin nei minimi dettagli, e la combinazione di colori a contrasto rendono questo veicolo in edizione limitata davvero speciale. Inoltre, è disponibile come accessorio una decalcomania con motivo mimetico sul cofano per accentuare ulteriormente l’esclusiva visione del mondo della Trail Edition.

La Jeep Commander Trail Edition si distingue per un look esterno deciso e moderno, caratterizzato da specchietti retrovisori neri lucidi, una griglia anteriore nera con dettagli grigio neutro e particolari grigio neutro sui lati e sul posteriore. La fascia inferiore anteriore si presenta in un vivace rosso mela, mentre le modanature dei finestrini e le barre portatutto sono nere, con dettagli grigio neutro. Completano lo stile gli stemmi Jeep 4×4 e Commander in nero e grigio neutro, il badge TRAIL e i cerchi in alluminio da 18 pollici nero lucido.

All’interno, la Trail Edition offre un ambiente raffinato e sportivo: il volante in pelle è impreziosito da cuciture rosse, mentre i dettagli interni combinano il rosso e il nero. I sedili, realizzati in pelle sintetica, presentano cuciture coordinate rosso/nero, creando un’atmosfera elegante e dinamica, perfetta per chi cerca stile e comfort in ogni viaggio.