Non tutte le storie Ferrari narrano prezzi da capogiro: questa 348 Spider è scandalosamente accessibile

Può sembrare una barzelletta, ma è tutto vero. Ebbene, qualcuno ha acquistato una Ferrari al prezzo di una nuova Volkswagen Golf GTI. Certo, la Golf GTI sarà anche ben accessoriata di tutto punto, ma resta pur sempre una hot hatch frizzante, iconica, ma non ha addosso il prestigio di un’auto del Cavallino.

L’oggetto del desiderio di cui narriamo la curiosa storia è una Ferrari 348 Spider del 1994, un modello che, quando nuovo, incarnava l’ennesima conquista stilosa delle sportive Maranello degli anni Novanta. Non la più mostruosa, certo, ma una Ferrari a regola d’arte, anche se (secondo l’episodio narrato da Montezemolo) poteva essere “bruciata” al semaforo proprio da una Golf.

Con il motore V8 centrale longitudinale Tipo F119 da 3,4 litri, 312 cavalli e 300 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque marce, la Ferrari 348 Spider era una supercar pura, pronta a divorare chilometri con accelerazioni decisamente emozionanti e un sound indimenticabile.

Il modello venduto, però, non era un esemplare da museo pronto a gareggiare per Pebble Beach. Il venditore ha subito chiarito che si trattava di una 348 vera, “da guidare, non da ammirare sotto un telo”. Verniciata in Rosso Corsa con interni in pelle cuoio, l’auto mostrava i segni dei suoi oltre 41mila chilometri e dei suoi 31 anni di vita.

Tra gli incidenti precedenti, figuravano un sinistro del 2010 con richiesta di risarcimento di oltre 51.000 dollari e un piccolo incendio nella zona motore del 2001. Alcuni pannelli erano stati riverniciati e un paraurti anteriore proveniva addirittura da una Ferrari F355. Eppure, la meccanica era solida: il V8 girava regolare, senza spie d’allarme, e anche se l’avviamento era a volte capriccioso, il motore partiva senza problemi.

All’interno, la 348 Spider mostrava il passaggio di qualche ritocco nel corso degli anni. Il sistema audio originale risulta sostituito con un impianto Pioneer, ma il DNA Ferrari era intatto. Il cambio a leva, la pelle originale e la silhouette Pininfarina degli anni Novanta rimanevano fedeli al carattere originale.

Alla fine, la vettura è passata di mano per 53.000 dollari, una cifra incredibile per una Ferrari decappottabile. In un mercato dove molti collezionisti inseguono esemplari impeccabili, questa 348 Spider ha offerto qualcosa di diverso: accessibilità, autenticità e la possibilità di vivere le emozioni di una Ferrari senza sentirsi in colpa per guidare un pezzo da museo.