Nuova Chrysler 300: ecco come potrebbe apparire la cugina di Alfa Romeo Giulia

Chrysler sembra pronta a tornare protagonista nel segmento delle grandi berline con una nuova generazione della 300. Secondo quanto riportato da MotorTrend in un articolo pubblicato alcuni mesi fa, il modello dovrebbe poggiare sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, sviluppata per garantire versatilità e prestazioni di alto livello. Se la scelta ricadrà sulla variante longitudinale, la nuova Chrysler 300 condividerà diversi elementi tecnici con l’ultima Dodge Charger e con le prossime Maserati Levante, Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tutte destinate a giocare un ruolo centrale nelle gamme dei rispettivi marchi.

Ecco quale design potrebbe avere la nuova Chrysler 300 che sembra pronta a tornare

In alternativa, la versione trasversale della STLA Large, dedicata principalmente ai SUV e ai crossover elettrificati, è già prevista per veicoli come Jeep Wagoneer S, Jeep Recon, la nuova Cherokee e la possibile Chrysler Airflow EV, ancora avvolta nel mistero. La rinascita della 300, dunque, si inserirebbe in un piano strategico più ampio volto a rilanciare Chrysler con modelli moderni e competitivi.

Di conseguenza, la nuova Chrysler 300 sarà praticamente una Dodge Charger con un look più elegante, un’atmosfera più premium e un prezzo più elevato. Si vocifera che verrà lanciata con motorizzazioni ibride e completamente elettriche, probabilmente adottando la ricetta del sei cilindri in linea Hurricane. È probabile che non sarà disponibile alcuna opzione V8, anche se la situazione potrebbe cambiare se Dodge decidesse di lanciare un V8 per la Charger.

C’è chi sostiene che la splendida Chrysler Halcyon Concept potrebbe ispirarsi in parte alla versione di serie della nuova Chrysler 300 di prossima generazione. Ed è proprio questa la ricetta (più o meno) alla base di questo nuovo rendering che Avarvarii ha condiviso sui social media all’inizio di questa settimana. L’auto ricorda vagamente una Chrysler del futuro, con fari sottili, una griglia minuscola, fari fendinebbia nelle cavità del paraurti anteriore e un cofano muscoloso.

L’auto immaginata presenta anche passaruota muscolosi, maniglie delle portiere a filo, finiture speciali sui parafanghi anteriori che si estendono fino alle portiere, una linea del tetto leggermente inclinata, montanti posteriori sottili per una migliore visibilità posteriore di tre quarti e un set di cerchi che provengono praticamente dalla Halcyon. È rifinita in grigio scuro, decorata con alcuni accenti neri e presenta alcuni elementi cromati sulla griglia, e sembra pronta per entrare in catena di montaggio.