Nuova Fiat Fastback: questa è l’ipotesi più vicina alla realtà per il SUV che potrebbe cambiare la storia del marchio

Nuova Fiat Fastback o Fiat Panda Fastback, come la chiamano alcuni, sarà con buona probabilità la prossima novità di Fiat contrariamente alle attese. Infatti sebbene dovrebbe arrivare per prima la Pandissima o Giga Panda, di recente ribattezzata Grizzly, ci sono buone probabilità che le cose andranno diversamente. Infatti di questo veicolo si sono registrati già moltissimi avvistamenti cosa non accaduto per la Giga Panda o Grizzly. Questo ci fa pensare che tra le novità volute da Antonio Filosa vi sia anche quella di lanciare prima la Fastback. Ovviamente le nostre sono semplici supposizioni e non possiamo quindi escludere che invece tutto rimanga come prima.

Ecco come potrebbe realmente apparire dal vivo la nuova Fiat Fastback

Nel frattempo sul web continuano le ipotesi di design a proposito della nuova Fiat Fastback. Quella che vi mostriamo qui è stata pubblicata dal sito Kolesa ad opera del designer Nikita Chuicko e a nostro giudizio è probabilmente quella che si avvicina maggiormente a quello che sarà lo stile del modello nel mondo reale. Il nuovo SUV sarà caratterizzato da un passo notevolmente allungato, pensato per offrire maggiore spazio soprattutto ai passeggeri posteriori, garantendo comfort e abitabilità superiori. Anche lo sbalzo posteriore sarà più pronunciato, conferendo equilibrio e presenza visiva al veicolo. I montanti posteriori e i finestrini saranno fortemente inclinati, in linea con l’estetica dinamica tipica dei crossover di questo tipo.

La zona posteriore della nuova Fiat Fastback presenterà un design dei fanali originale e distintivo; nelle immagini diffuse è stata proposta una possibile interpretazione stilistica. Questo modello prende il posto di un veicolo già presente nella gamma del marchio italiano, caratterizzato da carrozzeria Fastback e recentemente aggiornato, ma il nuovo crossover punta a ridefinire lo spazio, la praticità e l’eleganza, con un approccio più moderno e versatile. L’obiettivo è creare un SUV che unisca funzionalità, comfort e uno stile riconoscibile, destinato a distinguersi nel segmento.

Il debutto di questo modello avverrà nel corso del 2026. La vettura sarà prodotta insieme alla Giga Panda – Grizzly in Marocco presso lo stabilimento di Kenitra su piattaforma smart car in versione a benzina, ibrida ed elettrica. Si tratterà di un’auto globale che verrà venduta in tutto il mondo ed in Sud America prenderà il posto della attuale Fastback. Questa auto porterà Fiat in un segmento inesplorato in Europa e dunque potrebbe contribuire a cambiare la percezione del brand nel nostro continente aprendo per il futuro nuovi scenari.