Nuova Fiat Grizzly: il nuovo SUV anti Dacia pronto a fare danni sul mercato con un prezzo OK

Nuova Fiat Grizzly dovrebbe essere il nome del prossimo SUV di Fiat. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni che però devono ancora trovare conferma ufficiale. Ci riferiamo naturalmente al SUV di segmento C inizialmente chiamato nuova Multipla e poi anche Giga Panda e Pandissima. Questo sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda che ha debuttato con la Grande Panda a luglio 2024 e che poi entro la fine del prossimo anno dovrebbe crescere con l’arrivo del terzo modello la nuova Fiat Fastback.

Nuova Fiat Grizzly: ecco cosa sappiamo e come sarà

A proposito di come sarà la nuova Fiat Grizzly oggi vi mostriamo un nostro render inedito che partendo dalla versione concept mostrata dalla stessa Fiat ci mostra quello che per sommi capi dovrebbe essere il look definitivo di questo veicolo destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa torinese per almeno 7 o 8 anni.

Ricordiamo che la nuova Fiat Grizzly o come si chiamerà arriverà sul mercato in versione a 5 e a 7 posti. Sarà dunque un SUV pensato per le famiglie e per chi cerca spazio. La gamma dei motori sarà piuttosto ricca e dovrebbe vantare versioni a benzina, ibride ed elettriche. Con questo modello e anche con la futura Fastback Fiat proverà a sfidare ad armi pari avversari del calibro di Dacia Duster.

L’arma segreta oltre al suo stile squadrato e moderno e allo spazio interno sarà un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Ciò sarà reso possibile dal fatto che questa vettura insieme alla futura Fastback sarà prodotta da Stellantis in Marocco, per la precisione a Kenitra. Ricordiamo che con questo SUV Fiat conta di ampliare e non di poco le sue vendite non solo in Europa ma anche nel resto del mondo dato che il modello sarà un veicolo davvero globale.