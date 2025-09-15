Fiat Grande Panda Fastback: nel mirino una vettura di Dacia

Fiat Grande Panda Fastback è una delle future auto che la casa torinese lancerà sul mercato nei prossimi anni. Esattamente il suo debutto dovrebbe avvenire entro fine 2026 se non ci saranno ritardi. Questo sarà il terzo modello della futura gamma Panda dopo la Grande Panda e la Giga Panda. Anche questa auto nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta a Kenitra in Marocco come la Giga Panda. Si tratta di una versione fastback della Grande Panda con dimensioni maggiori, si parla di almeno 4,35 metri e un tetto spiovente al posteriore che ricorderà quello di un SUV coupè.

Fiat Grande Panda Fastback: in oriente potrebbe essere concorrente temibile per Dacia Logan

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale la casa torinese con la Fiat Grande Panda Fastback, sembra guardare oltre i confini dell’Europa occidentale, puntando in particolare ai mercati dell’Europa dell’Est e del Medio Oriente, dove modelli come la Dacia Logan hanno ottenuto un buon riscontro. Questo nuovo modello potrebbe attrarre anche gli appassionati della Fiat Tipo, offrendo una proposta più sofisticata e dal posizionamento di gamma leggermente superiore. Pur mantenendo il fascino e la praticità tipica della Panda, la versione Fastback punta a conquistare nuovi clienti grazie a un design più moderno e a caratteristiche adatte a mercati emergenti e dinamici. In questo modo, Fiat intende ampliare la propria presenza internazionale, sfruttando il richiamo del marchio e l’esperienza accumulata in segmenti differenti per conquistare una clientela più vasta e diversificata.

La gamma motori della Fiat Grande Panda Fastback riprenderà quella della Grande Panda, includendo la versione benzina da 100 CV, l’ibrida leggera da 145 CV e l’elettrica da 113 CV. Tuttavia, non si esclude l’arrivo di varianti più potenti, pensate per chi cerca prestazioni superiori senza rinunciare all’efficienza e alla versatilità tipiche della Panda. Questo mix di motorizzazioni punta a soddisfare esigenze diverse, dai guidatori urbani agli appassionati di tecnologia e sostenibilità, offrendo soluzioni adatte sia al mercato europeo che a quello internazionale. La flessibilità della gamma consente a Fiat di adattarsi rapidamente alle richieste dei clienti e alle tendenze dei diversi mercati.