Nuova Fiat Punto: con un look così e il giusto prezzo per le rivali sarebbe un guaio

Nuova Fiat Punto è una delle auto che più mancano ai fan del brand e non solo tra quelle uscite di scena. Infatti la fine della produzione della precedente generazione è avvenuto ormai ben 7 anni fa nek 2018. La vettura ancora oggi è tra le più rimpiante e non stupisce che ancora oggi sia tra le più richieste nel mercato dell’usato. Del resto parliamo di una vettura dall’ottimo motore e dalle caratteristiche che la rendono interessante anche dopo aver macinato moltissimi chilometri.

Nuova Fiat Punto: prezzo, quali e design, ecco come la sognano i fan del marchio

Ovviamente una vettura così in tanti la rimpiangono e sarebbero davvero contenti di vederla di nuovo in strada. In effetti di una nuova Fiat Punto si parla spesso e volentieri e un suo ritorno sarebbe auspicato da molti. Al momento però non c’è nulla di certo anche se il CEO di Fiat Olivier Francois nei mesi scorsi ha lasciato aperta una porta dicendo che se le condizioni di mercato cambieranno in futuro un ritorno di questo modello non è da escludere del tutto.

Qualcuno ipotizza che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa apporterà dei cambiamenti ai piani di Fiat e tra le novità ci sarebbe anche una nuova Fiat Punto. Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero dietro a queste voci ma presto lo scopriremo quando finalmente sarà rivelato il nuovo piano industriale di Stellantis ad inizio 2026. Li capiremo che novità ci saranno per Fiat.

Nel frattempo per quanto riguarda una nuova Fiat Punto ci dobbiamo accontentare di render come quello che vi mostriamo in questo articolo che mostra come potrebbe apparire il design di una futura generazione del celebre modello. Sono in molti a pensare che con uno stile così e il giusto prezzo questa vettura potrebbe veramente rappresentare una delle galline dalle uova d’oro di Fiat per il futuro.