Dopo la fine del bonus federale, Stellantis corre ai ripari e “replica” gli incentivi USA

Il credito federale “replicato” da Stellantis si applica sia al leasing sia all’acquisto, garantendo ai clienti un incentivo reale.

Nei mesi successivi all’annuncio dell’amministrazione Trump della fine del credito d’imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici e prima della sua effettiva eliminazione il 30 settembre, le vendite di elettriche hanno registrato un’impennata frettolosa ed evidente, per molti costruttori, anche nel gruppo Stellantis. I consumatori indecisi si sono precipitati a firmare contratti, spinti da una scadenza vincolante, e le case automobilistiche hanno sfruttato al massimo questa corsa all’ultimo minuto.

Adesso, però, che il sostegno federale è terminato, i concessionari si ritrovano con un inventario di veicoli elettrici da piazzare e una clientela che non vuole più pagare prezzi gonfiati. Su tutti, BMW e Stellantis hanno subito deciso di gestire la situazione replicando, almeno temporaneamente, il programma di incentivi, evitando aumenti di prezzo drastici.

Stellantis avrebbe confermato che estenderà il credito d’imposta federale a tutta la gamma di veicoli elettrici e ibridi plug-in già disponibili in concessionaria. L’elenco comprende modelli come Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Jeep Wagoneer S, Dodge Charger Daytona BEV, Dodge Hornet R/T PHEV, Chrysler Pacifica PHEV e Alfa Romeo Tonale. Il credito sarà valido solo per i veicoli presenti a magazzino, quindi gli interessati dovranno fare in fretta: potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento.

Stellantis punta infatti a consolidare la propria presenza negli Stati Uniti. Nel terzo trimestre, i marchi Jeep, Ram, Chrysler e Dodge hanno venduto complessivamente 324.825 unità, raggiungendo la quota di mercato più alta degli ultimi 15 mesi. Nonostante l’offerta limitata di elettriche, la combinazione di modelli completamente elettrici e plug-in ha dimostrato di essere competitiva.

La Jeep Wrangler 4xe resta tra i plug-in più venduti, con oltre 128.000 unità immatricolate fino a settembre. La Wagoneer S, primo SUV elettrico di Jeep, ha totalizzato 4.163 vendite nel terzo trimestre, arrivando a 10.426 unità per l’anno.

Il credito federale replicato da Stellantis si applica sia al leasing sia all’acquisto, garantendo ai clienti un incentivo reale. L’iniziativa, come accennato, copre tutti i marchi del gruppo, da Jeep a Dodge, da Chrysler ad Alfa Romeo, ma solo fino a esaurimento scorte.

