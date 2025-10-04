Dopo la fine del bonus federale, Stellantis corre ai ripari e “replica” gli incentivi USA

Nei mesi successivi all’annuncio dell’amministrazione Trump della fine del credito d’imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici e prima della sua effettiva eliminazione il 30 settembre, le vendite di elettriche hanno registrato un’impennata frettolosa ed evidente, per molti costruttori, anche nel gruppo Stellantis. I consumatori indecisi si sono precipitati a firmare contratti, spinti da una scadenza vincolante, e le case automobilistiche hanno sfruttato al massimo questa corsa all’ultimo minuto.

Adesso, però, che il sostegno federale è terminato, i concessionari si ritrovano con un inventario di veicoli elettrici da piazzare e una clientela che non vuole più pagare prezzi gonfiati. Su tutti, BMW e Stellantis hanno subito deciso di gestire la situazione replicando, almeno temporaneamente, il programma di incentivi, evitando aumenti di prezzo drastici.

Stellantis avrebbe confermato che estenderà il credito d’imposta federale a tutta la gamma di veicoli elettrici e ibridi plug-in già disponibili in concessionaria. L’elenco comprende modelli come Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Jeep Wagoneer S, Dodge Charger Daytona BEV, Dodge Hornet R/T PHEV, Chrysler Pacifica PHEV e Alfa Romeo Tonale. Il credito sarà valido solo per i veicoli presenti a magazzino, quindi gli interessati dovranno fare in fretta: potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento.

Stellantis punta infatti a consolidare la propria presenza negli Stati Uniti. Nel terzo trimestre, i marchi Jeep, Ram, Chrysler e Dodge hanno venduto complessivamente 324.825 unità, raggiungendo la quota di mercato più alta degli ultimi 15 mesi. Nonostante l’offerta limitata di elettriche, la combinazione di modelli completamente elettrici e plug-in ha dimostrato di essere competitiva.

La Jeep Wrangler 4xe resta tra i plug-in più venduti, con oltre 128.000 unità immatricolate fino a settembre. La Wagoneer S, primo SUV elettrico di Jeep, ha totalizzato 4.163 vendite nel terzo trimestre, arrivando a 10.426 unità per l’anno.

Il credito federale replicato da Stellantis si applica sia al leasing sia all’acquisto, garantendo ai clienti un incentivo reale. L’iniziativa, come accennato, copre tutti i marchi del gruppo, da Jeep a Dodge, da Chrysler ad Alfa Romeo, ma solo fino a esaurimento scorte.