Fiat rafforza la leadership di mercato in Brasile e Strada è il veicolo più venduto a settembre

Fiat è stata la marca più venduta in Brasile a settembre, con 47.249 unità immatricolate, 7.300 in più rispetto alla seconda classificata. Il mese scorso, il marchio torinese aveva due dei suoi modelli tra i tre veicoli più venduti nel Paese: la Strada al primo posto, con 13.878 immatricolazioni, e la Argo al terzo, con 9.484 unità vendute.

Leader assoluto nelle vendite, Fiat Strada è l’unico modello nel Paese a superare le 100.000 unità nel 2025

A settembre, oltre a essere il veicolo più venduto in Brasile e a guidare la categoria B-pickup con una quota di segmento del 63%, la Strada ha anche battuto i record di vendita con oltre 100.000 unità vendute nel 2025, diventando l’unico modello a raggiungere questo numero quest’anno.

Sempre nella categoria pick-up, Fiat è leader anche nel segmento C-pick-up con il Toro. Il modello ha raggiunto una quota di segmento del 47,1% e ha immatricolato 5.174 unità. Tra i furgoni, il Fiorino continua a guidare il mercato B-Van con 2.384 unità immatricolate e una quota del 77%.

“Ancora una volta, Fiat ha piazzato due modelli tra i primi tre più venduti nel Paese. Questo risultato riflette il nostro impegno per l’innovazione, la qualità e la vicinanza al consumatore. Continueremo a lavorare per soddisfare le richieste del mercato con prodotti sempre più robusti e competitivi”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Fiat si conferma leader indiscusso da inizio anno. Da gennaio a settembre, il marchio ha venduto 384.645 unità, quasi 77.000 in più rispetto al secondo posto. Con questo dato, Fiat colloca tre dei suoi modelli tra le auto più vendute nel Paese: la Strada al 1° posto (101.308 unità immatricolate), la Argo al 2° (74.013 unità vendute) e la Mobi al 7° posto (53.116 unità vendute). Anche nel segmento dei SUV ibridi, Fiat si conferma leader da inizio anno con una quota di mercato del 27,3%. In totale, Pulse e Fastback hanno venduto 32.259 unità nel 2025.