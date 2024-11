Fiat Strada viene scelta come miglior Small Pickup ai Premi Carsughi L’Auto Preferita 2024

Fiat Strada continua a far parlare di se in Brasile. Ma del resto il 2024 è stato un anno speciale per Strada, che negli ultimi mesi ha infranto diversi record di vendite, mantenendo la leadership di mercato in Brasile. Recentemente, il pick-up di Fiat ha raggiunto anche la soglia storica di 2 milioni di unità vendute nel corso della sua storia. Numeri che rafforzano il successo del modello e consolidano la Fiat come leader commerciale nell’intero mercato nazionale.

Fiat Strada è stata premiata ancora una volta ai Carsughi L’Auto Preferita Awards

Ora Fiat Strada è stata premiata ancora una volta ai Carsughi L’Auto Preferita Awards. Proprio come lo scorso anno, il modello è stato eletto miglior Small Pickup, nell’edizione 2024 dell’evento. Questa è la sedicesima volta che la Fiat porta a casa il trofeo L’Auto Preferita.

Sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim, Fiat Strada, il pick-up che ha conquistato il Brasile, offre elevate prestazioni, efficienza, comfort e tecnologia. Con l’arrivo della Nuova Fiat Strada, lanciata nel 2020, il veicolo ha acquisito ancora più importanza e, così facendo, ha portato il modello ad un altro livello, consentendo un volume di vendite molto più elevato rispetto alla generazione precedente.

Il pick-up ha apportato numerose innovazioni alla categoria nel corso degli anni. Dal suo lancio nel 1998, il modello ha subito cambiamenti significativi, soddisfacendo sempre le richieste dei consumatori e raccogliendo diversi premi.

Il Premio Carsughi L’Auto Preferita è giunto quest’anno alla sua 10° edizione, essendo uno dei più prestigiosi del settore automobilistico. La giuria, composta da 22 giornalisti specializzati, ha scelto i migliori modelli in 16 categorie.