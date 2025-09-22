Lancia ed Eberhard & Co: grande successo per il talk “La Sfida del Tempo” al Salone Nautico di Genova

Al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, il talk “La Sfida del Tempo” al Theatre Eberhard & Co. ha riscosso un grande successo, attirando un pubblico numeroso e attento. Protagonisti dell’incontro sono stati Mario Peserico, General Manager Eberhard & Co., Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e Miki Biasion, icona del motorsport e Ambassador della Maison svizzera, Official Timekeeper dell’evento.

Guidata dalla giornalista Savina Confaloni, il dibattito ha esplorato il concetto di “sfida al tempo” attraverso diversi ambiti: l’innovazione e la tradizione che caratterizzano Eberhard & Co. da oltre 135 anni, la precisione e la resilienza nel mondo delle corse, fino al ritorno di Lancia sulle competizioni con i suoi nuovi progetti sportivi. Momento clou, il racconto di Miki Biasion, leggenda dei rally e pilota italiano più vincente di sempre, che ha condiviso le emozioni e le difficoltà vissute in gara, dove ogni secondo può trasformarsi in vittoria.

“Il legame tra Lancia ed Eberhard & Co. si fonda su valori comuni come passione ed heritage. La figura di Miki Biasion crea un ponte naturale tra i nostri mondi, interpretando con autenticità lo spirito HF. Con il ritorno alle corse attraverso la Ypsilon Rally4 e il debutto della Ypsilon Rally2 HF Integrale, vogliamo riaffermare le nostre ambizioni sportive, guardando con decisione al futuro,” ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF.

L’incontro si è concluso con la presentazione del nuovo orologio da collezione Lancia HF, emblema della collaborazione tra i due marchi. Un oggetto che racchiude l’eleganza intramontabile di Lancia e il know-how orologiero di Eberhard & Co., rappresentando un dialogo tra tradizione e innovazione. Una chiusura che ha saputo emozionare il pubblico del Salone, celebrando la storia e la visione futura di due realtà accomunate dalla stessa passione.