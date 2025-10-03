Stellantis: ecco come sono andate le vendite nel terzo trimestre 2025 in Canada

Stellantis Canada ha registrato 28.472 veicoli venduti nel terzo trimestre del 2025, con un calo dell’8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite da inizio anno solare sono pari a 87.380, in calo del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
28.472 veicoli venduti nel terzo trimestre del 2025 per Stellantis in Canada
Per quanto riguarda i singoli marchi del gruppo Stellantis, Chrysler registra un incremento delle vendite del 74 per cento, grazie alla popolare gamma di minivan prodotti in Canada. La Pacifica guida la ripresa con un aumento dell’84 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre la Grand Caravan orientata al valore cresce del 65 per cento.
Il marchio FIAT continua a rafforzare la sua presenza, con la Fiat 500e, il BEV più economico del Canada, che ha portato la quota di mercato del segmento al 22,5 per cento dall’inizio dell’anno, raddoppiando rispetto all’11 per cento dell’anno precedente. Le vendite di Jeep registrano un aumento complessivo del 5%, trainate dai modelli Wrangler (+21 per cento), Compass (+37 per cento) e Wagoneer (+7 per cento). Ram Heavy Duty, tra i pick-up più performanti del Paese, cresce del 18 per cento grazie alla nuova gamma 2025, equipaggiata con il motore Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 litri.
Infine, Alfa Romeo continua a sorprendere: lo Stelvio segna un aumento delle vendite del 73 per cento, confermando l’interesse per i SUV premium del marchio. Dunque in Canada per Stellantis un trimestre non particolarmente positivo ma comunque determinati risultati relativi a singoli brand fanno ben sperare per il futuro del gruppo automobilistico in questo importante mercato nord americano.