Nuova Jeep Compass si presenta ai Vienna Electric Days 2025

La più grande fiera austriaca dedicata alla mobilità elettrica si terrà presso la Rathausplatz di Vienna dal 25 al 28 settembre 2025. Lo stand Jeep sarà incentrato sulla nuova Jeep Compass, il primo modello completamente elettrico della gamma.

Ai Vienna Electric Days 2025 grande protagonista è la nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass colpisce per il suo design moderno e aerodinamico, la griglia anteriore illuminata e gli innovativi deflettori d’aria nei passaruota: costruita sulla modernissima piattaforma media STLA, la Jeep Compass offre quattro varianti di trazione: completamente elettrica, 4xe (trazione integrale elettrica), ibrida plug-in e ibrida leggera.

Al lancio sul mercato, la nuova Jeep Compass sarà disponibile in versione completamente elettrica da 157 kW (213 CV) e trazione anteriore, oltre che in versione mild hybrid. Nei prossimi mesi seguiranno altre varianti elettriche, tra cui una potente trazione integrale da 275 kW (375 CV). A seconda del modello, la Compass offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 500 chilometri secondo il ciclo di prova WLTP.

La nuova edizione stabilisce nuovi standard anche in termini di tecnologia: le nuove funzionalità includono un sistema di infotainment da 10 pollici, una radio da 16 pollici, un head-up display, fari Matrix LED, una telecamera a 360° e tecnologie per la guida autonoma di Livello 2. A questo si aggiunge una maggiore spaziosità: con una lunghezza di 4,55 metri, un volume del bagagliaio aumentato di 45 litri fino a 550 litri, 55 millimetri in più di spazio per le gambe e vani portaoggetti aggiuntivi, la Jeep Compass è più spaziosa che mai.

La First Edition della Compass in versione elettrica può già essere ordinata a un prezzo a partire da 49.300 euro IVA inclusa e sarà disponibile per i test drive presso i partner Jeep a partire da novembre. La Jeep Compass sarà al centro dell’attenzione presso lo stand Jeep ai Vienna Electric Days in Rathausplatz. Lo stand sarà aperto da giovedì a sabato dalle 11:00 alle 21:00 e la domenica fino alle 18:00. L’ingresso è gratuito.