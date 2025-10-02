Leapmotor stabilisce il nuovo record di vendite in un mese in Cina

Leapmotor ha stabilito un nuovo record in Cina a settembre, vendendo 66.657 veicoli (comprese le vendite totali sul mercato interno e all’estero), con un aumento del 17% rispetto ad agosto 2025. Le vendite sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per la prima volta, il traguardo ha superato le 60.000 vendite in un solo mese. Leapmotor è leader nel mercato cinese delle startup di veicoli elettrici da sette mesi consecutivi.

A settembre: 66.657 veicoli consegnati da Leapmotor in Cina

Nel terzo trimestre, Leapmotor ha consegnato 173.852 veicoli (comprese le vendite totali sul mercato interno e all’estero), con un incremento del 102% rispetto all’anno precedente, un altro record. Finora nel 2025, Leapmotor ha consegnato 395.516 veicoli (comprese le vendite totali sul mercato interno e all’estero), ovvero il 129% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I risultati di settembre rappresentano un altro balzo storico per Leapmotor, dopo la costante crescita delle vendite da marzo ad agosto di quest’anno. Leapmotor è stata leader tra i nuovi marchi di propulsori in Cina per sette mesi consecutivi, attirando l’attenzione del settore con il suo forte slancio.

Leapmotor ha recentemente annunciato che il suo milionesimo veicolo è uscito dalla linea di produzione, diventando la seconda startup cinese di auto elettriche a raggiungere questo traguardo. Leapmotor ha impiegato solo 343 giorni per passare dal 500.000° al milionesimo veicolo, stabilendo un record per il nuovo produttore cinese di auto elettriche. Questa velocità sottolinea la crescita dinamica del marchio e dimostra che Leapmotor ha completato con successo la sua fase di avviamento e ha gradualmente intrapreso una nuova fase di sviluppo completo e di alta qualità.

A settembre, la berlina compatta B05 basata sulla nuova architettura LEAP 3.5, ha debuttato al Salone di Francoforte (IAA Mobility) di Monaco. Il lancio del modello in Cina è previsto per il quarto trimestre del 2025 e a livello globale nel corso del 2026. Contemporaneamente, a settembre è stato lanciato anche sui mercati esteri il primo modello globale della Serie B di Leapmotor, il B10, con consegne a partire dall’Europa. Entro il 2025, il SUV compatto sarà disponibile in oltre 20 Paesi e regioni, tra cui Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America.